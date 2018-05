Gespräche ja, Änderung nein

Anzeige

Die Deutsche Post AG ist bereit, auch vor Ort in Rheinau über die Postversorgung im Stadtteil zu diskutieren. Dies erklärte das Unternehmen in einem Schreiben an die Rheinauer SPD-Ortsvereinsvorsitzende Ulrike Kahlert und Stadtrat Thorsten Riehle. Diese hatten zuvor in einem Schreiben an den Post-Konzernchef Frank Appel die kürzliche Verlegung der Postagentur von Rheinau-Süd nach Brühl-Rohrhof beklagt. Eine Änderung ihrer Politik lehnte das Unternehmen jedoch strikt ab.

„Es freut uns, dass Ihnen die Versorgung mit postalischen Dienstleistungen sehr wichtig ist“, heißt es in dem Schreiben der Abteilung „Politik und Regulierungsmanagement.“ „Allerdings“, so wiederholt das Unternehmen seine weithin bekannte Argumentation, „haben sich das Konsum- und Einkaufsverhalten der Menschen in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt.“

Konkret heißt es in dem Schreiben: „Es werden weniger Briefe geschrieben, die Menschen sind grundsätzlich mobiler geworden, und viele erledigen ihre Postgeschäfte da, wo sie arbeiten“, begründet die Post die Ausdünnung ihres Netzes gerade in reinen Wohngebieten.