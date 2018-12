Gespräche ja, Änderung nein

Die Deutsche Post AG ist bereit, auch vor Ort in Rheinau über die Postversorgung im Stadtteil zu diskutieren. Dies erklärte das Unternehmen in einem Schreiben an die Rheinauer SPD-Ortsvereinsvorsitzende Ulrike Kahlert und Stadtrat Thorsten Riehle. Diese hatten zuvor in einem Schreiben an den Post-Konzernchef Frank Appel die kürzliche Verlegung der Postagentur von Rheinau-Süd nach Brühl-Rohrhof

...