Glückspaten erfüllen Träume

Es ist mittlerweile Tradition geworden: Der gemeinnützige Verein Glückspaten erfüllt finanziell benachteiligten Kindern ihre Weihnachtswünsche. Auch in diesem Jahr stellt die Sparkasse Rhein Neckar Nord ihre Räume in der Relaisstraße zur Verfügung. Dort wird ab Freitag, 29. November ein festlich geschmückte Baum samt ausgefüllten Wunschzetteln stehen. Der Verein hofft auf rege Beteiligung vieler Bürger, die die blauen und pinkfarbenen Karten abhängen und in Geschenke umwandeln können. 20 Euro dürfen diese maximal kosten: ein Betrag, den viele in den vergangenen zwei Jahren gerne für die gute Sache aufgebracht haben.

Über die Betreuer der Kindergärten, Schulen und Institutionen werden die Wunschzettel verteilt, auf denen Kinder von der Rheinau und erstmalig auch von der Hochstätt ihren Wunsch vermerken können. Markus Schwarz-Riehle, Vorsitzender der GlücksPaten ist zuversichtlich: „Im vergangenen Jahr konnten wir rund 200 Kindern Wünsche erfüllen, die ansonsten wenig oder gar nichts unter dem Weihnachtsbaum vorfinden würden. Es gibt keinen unerfüllten Wunsch, weil die Sparkasse Rhein Neckar Nord alles, was übrig bleibt, übernimmt. In diesem Jahr weiten wir unser Engagement auf die Hochstätt aus.“

Die Wunschzettel können ab Freitag in der Sparkasse in der Relaisstraße 28 abgehängt und dort bis zum 13. Dezember auch wieder abgegeben werden. Die Ausgabe erfolgt am 19. Dezember in der Rheinauschule, im Quartierbüro Rheinau und im Quartiermanagement Hochstätt. mai

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.11.2019