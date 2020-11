GlücksPaten erfüllen Wünsche

Es jährt sich zum vierten Mal: Der von dem Verein „GlücksPaten“ initiierte Wunschbaum erfüllt erneut finanziell benachteiligten Kindern ihre Weihnachtswünsche. Auch in diesem Jahr steht er in den Räumen der Sparkasse Rhein Neckar Nord in der Relaisstraße – allerdings nicht mit Wunschzetteln, sondern mit Erklärflyern, wie die Wünsche corona-konform erfüllt werden können. Demnach es möglich, die Aktion mit einer Spende auf das Konto der GlücksPate zu unterstützen. Für diesen Betrag besorgen die Mitarbeiter der Einrichtungen in Rheinau und der Hochstätt die Geschenke und überreichen sie im Auftrag der GlücksPaten an die Kinder. Markus Schwarz-Riehle, Gründer und Vorsitzender der „GlücksPaten“, ist zuversichtlich: „Im vergangenen Jahr konnten wir weit über 200 Wünsche denjenigen erfüllen, die ansonsten wenig oder gar nichts unter dem heimischen Weihnachtsbaum vorfinden würden.“ Für die „GlücksPaten“ sei das Weihnachtsprojekt immer ein Highlight, in diesem Jahr aber ein ganz besonderes Anliegen.

Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, kann den Info-Flyer in der Sparkasse Rheinau abholen. Auf diesem stehen alle Infos, wie die Initiative unterstützt werden kann. Spenden sammelt der Verein unter DE43670505050039784360. red/aph

