Glückspaten sammeln Wunschzettel

Wunschzettel sammelt der Verein Glückspaten auf der Rheinau ein. © dpa

Die Glückspaten engagieren sich auch in diesem Jahr für sozial benachteiligte Kinder: Mit einem Wunschbaum sollen Weihnachtsgeschenke denjenigen ermöglicht werden, die ohne Unterstützung ein leeres Weihnachtsfest feiern müssten.

Ab Freitag, 30. November, 14 Uhr, steht er zum zweiten Mal in der Sparkasse Rhein Neckar Nord im Stadtteil Rheinau – genauer: in der Relaisstraße 28: der Wunschbaum, eine Initiative des Vereins Glückspaten. An ihm werden nahezu zweihundert Wunschzettel von Rheinauer Kindern und Jugendlichen hängen, die ohne diese Unterstützung an Heiligabend keine Geschenke auspacken könnten.

Über die Betreuer der Kindergärten, Schulen und Institutionen wurden die Wunschzettel verteilt, auf denen die jungen Rheinauerinnen und Rheinauer ihren persönlichen Weihnachtswunsch vermerken konnten. Die blauen und pinkfarbenen Karten hängen nun am festlich geschmückten Weihnachtsbaum und warten darauf, abgehängt und in entsprechende Geschenke umgewandelt zu werden. Im vergangenen Jahr konnten alle Wünsche erfüllt werden – und das Ziel streben die Glückspaten auch in diesem Jahr wieder an. „Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung“, spornt Vereins-Gründer Markus Schwarz-Riehle zum Mitmachen an. „Es wäre schön, wenn wir wieder viele Kinder glücklich machen können. Das geht nur mit Unterstützung von vielen Helfern.“ Sein Dank gilt jetzt schon allen, die bereit sind, bei dieser Aktion dabei zu sein – und auch der Sparkasse Rheinau, die erneut an Bord ist und dem Wunschbaum seinen Rahmen gibt.

Für viele Menschen mag es kaum vorstellbar sein, dass manche Familien nahezu kein Geld für Geschenke haben. Gerade im Stadtteil Rheinau leben fast 25 Prozent der Kinder an der Armutsgrenze. Die Glückspaten engagieren sich über Weihnachten hinaus dafür, dass genau diesen Betroffenen das eine oder andere Erlebnis möglich gemacht wird. Jeder kann mitmachen und dafür sorgen, dass viele Päckchen eine Menge Kinderaugen zum Strahlen bringen. zg

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018