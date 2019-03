Gottesdienst mit Rockoper-Musik

Der Chor „Offenes Singen“ aus St. Jakobus lädt für Samstag, 30. März, um 17 Uhr, in St. Konrad im Casterfeld zu einem Gottesdienst mit Musik aus der Rockoper „Jesus Christ Superstar“ ein. Nach den Ostergottesdiensten 2016 in St. Jakobus und 2017 in Hockenheim sowie zur Eröffnung des ökumenischen Kirchentags in Johannis führt der Chor das Musical über die letzten sieben Tage im Leben Jesu erneut im Rahmen von Gottesdiensten auf. Band und Solisten sind in unveränderter Formation dabei, das Ensemble ist inzwischen auf mehr als 50 Sänger gewachsen. Weitere Termine sind am Sonntag, 24. März, um 17 Uhr, auf Franklin (Aula der Elementary School), sowie Sonntag, 5. Mai, um 17 Uhr, in der Schlosskirche. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019