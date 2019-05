Große Sause vor der Pause

Im Rheinauer Vereinsleben tut sich was. Der „Gemeinnützige Verein Rheinau“ mit seiner etwas altertümlichen Bezeichnung, aber der nach wie vor aktuellen Aufgabe, Dachorganisation der Vereine, Schulen und Kirchengemeinden sowie der ehrenamtlich engagierten Bürger zu sein, stellt sich gerade neu auf; im Herbst soll ein neuer Vorstand gewählt werden. Bereits auf vollen Touren laufen die Vorbereitungen für die bekannteste Veranstaltung des Vororts: für das „Große Rheinauer Stadtteilfest“.

„So früh wie noch nie steht der Rahmenplan für das große Rheinauer Stadtteilfest“, freut sich die Ko-Vorsitzende des Gewerbevereins, Sandrina Künster, die im Organisationsteam der Veranstalter für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Gefeiert wird vom 12. bis 14. Juli unter dem Motto „Mir uff de Rheinau“.

In der Geschichte der 1990 vom damaligen Vorsitzenden Paul Buchert gegründeten Veranstaltung bildet es eine tiefe Zäsur: Denn das 2019-er Fest wird das vorerst letzte am Marktplatz sein, soll im März nächsten Jahres doch der Umbau der 4500 Quadratmeter großen Fläche beginnen, die damit im Sommer jenes Jahres für Feierlichkeiten nicht zur Verfügung stehen kann. „Wir wollen uns mit einem großen Fest von dem Marktplatz verabschieden“, kündigt Sandrina Künster an.

Vorbereitung läuft auf Hochtouren

Zu diesem Zweck wurde die Organisation des mit drei Tagen Dauer und einem jährlichen Festumzug größten Stadtteilfestes in Mannheim auf eine breitere Basis gestellt. „Dafür wurden viele engagierte Rheinauer Bürger aus den unterschiedlichsten Organisationen und Vereinen gewonnen“, freut sich Künster.

Der stellvertretende Vorsitzende des Gemeinnützigen Vereins, Michael Lösch, der in den vergangenen Jahren die gesamte Organisation nahezu im Alleingang stemmte, ist natürlich weiterhin unverzichtbar; er bringt seine Erfahrung etwa in der Arbeitsgruppe „Sponsoring und Verwaltung“ ein. Dort soll er unterstützt werden von Andreas Schäfer, Georg Wolf und Christiane Rudic.

Außerdem stellte das neue Team Arbeitsgruppen für „Rahmenprogramm und Umzug“, „Technik und Platzaufbau“ sowie „Öffentlichkeitsarbeit“ auf. Verantwortlich sind nach Angaben von Sandrina Künster die Aktiven Heidi Wolf, Brigitte Szafranski und Rebecca Beteta.

Andreas Schäfer ist gerade dabei, eine Website für das Fest zu gestalten. Sie soll interessante Infos sowie Fotos früherer Feste enthalten.

Dank der neuen Form der Vorbereitung waren bereits zwei Monate vor dem Fest und damit früher als in den Vorjahren die wichtigsten Rahmenbedingungen geklärt. In den verbleibenden Wochen können sich Organisatoren und Teilnehmer auf die Feinplanung konzentrieren. Die Platzeinteilung wird erst vorgenommen, wenn endgültig alle Teilnehmer feststehen. „Bisher haben 20 ihre Teilnahme am Rheinauer Stadtteilfest zugesagt“, berichtet Künster.

25 Teilnehmer am Festzug

Beim stadtweit einmaligen jährlichen Festumzug wollen sogar mehr als 25 Teilnehmer mitmachen. Mit Fähnchen „Mir uff de Rheinau“ sollen die Zugteilnehmer ihre Verbundenheit zum Stadtteil ausdrücken.

Für die Begrüßung der Teilnehmer und Besucher am ersten Festtag, dem Freitag, präsentieren die Organisatoren eine Neuerung: Daniela I., amtierende Fasnachtsprinzessin der Rheinauer „Sandhase“ und der Stadt Mannheim, kommt.

Die offizielle Eröffnung am Samstag übernehmen, wie gewohnt, die Weinhoheiten aus Schriesheim an der Bergstraße und – auch dies einmalig für ein Stadtteilfest – wie jedes Jahr der Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, Peter Kurz. Arthur Vogt, der Vorsitzende des Gemeinnützigen Vereins, hat ihn – ebenfalls frühzeitig – bereits eingeladen.

