Gute Laune bei Zander und Welsnockeln

Zwei Tage haben die Mitglieder und Freunde der Sportanglervereinigung Mannheim-Süd (SAV) auf ihrem Vereinsgelände in der Graßmannstraße am Hafen ihr Fischerfest gefeiert. Zwei Tage lang herrschte gute Laune bei Fisch und Musik, die sich dezent im Hintergrund hielt und so die Stimmung bei Laune hielt. Da wechselte auch so manche Geschichte über die Biertische, die durchaus in den Bereich von Anglerlatein fiel. Dazu wurden Zander, Backfisch oder Forelle gereicht, die sich großer Beleibtheit erfreuten.

Überall huschten fleißige Helfer in hellgrünen T-Shirts zwischen den Tischen herum, um sofort wieder für Sauberkeit zu sorgen. „Wir stemmen dieses Fest aus eigener Kraft. Solange wir das können, tun wir das auch“, berichtete SAV-Vorstand Andreas Dietrich. In der Tat war auffällig, dass viele junge Mitglieder sich beim Helfen beteiligten.

Heiß begehrte Delikatessen

Eine Besonderheit hatten die Angler zu bieten. Sie servierten Welsnockeln fast zum Selbstkostenpreis. Der Absatz ließ nur erahnen, dass dies bei den Besuchern gut ankam. Am Nachmittag war die erste Ration ausverkauft. „Dann müssen die Leute eben bis Morgen warten. Dann können wir den Fisch wieder anbieten“, so Vorstandsmitglied Reiner Winkler. Den Wels hatten die Angler übrigens selbst gefischt. „Der stammt aus dem Neckar bei Seckenheim“, erzählt Winkler. Der Fisch hatte eine Gesamtlänge von 2,28 Metern. Es dauerte schon eine Weile, ehe der aus dem Fluss geborgen werden konnte.

„Wir überlegen uns jedes Jahr eine Besonderheit. Das ist auch abhängig davon, was wir so fangen“, weiß der Kassierer. Die Rotaugen für den Backfisch fangen die Angler ebenfalls selbst. In der vereinseigenen Küche wird der von den fleißigen weiblichen Helfern paniert. Schon drei Tage vor dem Fest sind die zugange, um alles vorzubereiten.

Zweiter Vorstand Josef Baldy zeigte, wie die Fische goldgelb frittiert werden. Das lud zum Essen geradezu ein. Einen Südlerteller hatten die Besucher Lena und Chris vor sich stehen. Sie waren von der Vielfalt der geräucherten Fische begeistert: „Das schmeckt einfach super. Alles ist so frisch“, anerkannten die Zwei. „Die Forellen stammen aus dem Odenwald. Aber wir räuchern die selbst“, erklärte Vorstand Dietrich.

Am Sonntagmorgen unterhielt der Musikverein Ketsch die Besucher mit abwechslungsreichen Weisen. Dazu gab es natürlich Fisch, aber auch Getränke.

Alte Weisheit

Dabei bewahrheitete sich einmal mehr ein alter Anglerspruch: „Fisch muss schwimmen.“ Diese Redensart war übrigens schon in der Antike bekannt. Im satirischen Roman „Das Gastmahl des Trimalchio“, in der der Schriftsteller Petronius Arbiter – gestorben ist er im Jahre 66 nach Christus – das überbordende Treiben zur Zeit Kaiser Neros anprangerte. Bei ihm findet sich bereits die lateinische Variante, die lautet: „pisces natare opportet“.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.09.2018