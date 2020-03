Hallenflohmarkt und Osterhase

Der Tanzsportverein Rheinau (TSV) lädt am Wochenende gleich zu zwei Terminen ein: Für Samstag, 14. März haben die Mitglieder von 12 bis 15 Uhr im Nachbarschaftshaus am Rheinauer Ring 101 einen großen Hallenflohmarkt organisiert. Rund 50 Verkäufer bieten Dinge des täglichen Lebens an. Es gibt Kaffee und ein großes Kuchenbuffet. Standvergabe unter Telefon 0621/89 11 98.

Zudem zeigt der Osterhase beim TSV schon mal sein Nest: Für Sonntag, 15. März lädt der TSV zum 14. Frühlingsmarkt ins Nachbarschaftshaus ein. Von 11 bis 17 Uhr bieten 47 Künstler, bei freiem Eintritt, ihre Werke an. Viel österliches wird zu sehen sein. Die Puppen- & Bärenklinik Hanna Keim nimmt Reparaturen Ihrer Lieblinge an. In der Cafeteria kann man sich mit einem Imbiss stärken und es gibt wieder das Torten- und Kuchenbuffet. Der Erlös beider Termine kommt der Jugendarbeit des Vereins zugute. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.03.2020