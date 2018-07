„Heimat braucht Anlässe und Orte, an denen sie erlebt wird“

Anzeige

Bunker und Relaishaus

Heimat, das bedeutet aber auch historische Bauwerke. „Und die Rheinau hat ja gleich zwei Denkmalthemen auf einmal, und beide sind nicht unumstritten“, spannt der OB den Bogen zu Bunker und Relaishaus. Den Bunker würden die Rheinauer gerne loswerden, doch der Denkmalschutz sagt Nein. „Das müssen wir jetzt akzeptieren“, betont Kurz: „Da müssen wir jetzt mit der Situation produktiv umgehen und das Gebäude entsprechend einbinden.“ Und er setzt hinzu: „Wer weiß, wofür es gut ist. Es ist natürlich auch ein Erinnerungszeichen.“

Das zweite Gebäude, das Kurz anspricht, ist das Alte Relaishaus. „Da war ich etwas überrascht, dass Stimmen auch aus Rheinau, aus dem Bezirksbeirat, sagen: Ne, das wollen wir nicht mehr haben als Denkmal“, bekennt Kurz: „Wir waren eigentlich der Auffassung, dass wir alles tun sollten, um das Relaishaus möglichst zu erhalten.“

Doch es ist ja nach wie vor in Privatbesitz und bleibt es nach Absage der Zwangsvollstreckung auch – ein Problem: „Wir billigen jedem Eigentümer das Recht zu, jenseits von unmittelbarer Gefährdung seiner Nachbarschaft alles zuzumuten, was so geht – da ist das Eigentumsrecht überdehnt“, beklagt Kurz und mahnt rechtliche Änderungen an: „Es gibt eben auch die Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Man kann seiner Nachbarschaft nicht alles zumuten auf seinen Grundstücken.“

Und so bekennt sich der OB eindeutig zum Erhalt des Relaishauses: „Wir bleiben am Ball, um den Prozess zu einem für die Rheinau positiven Ende zu bringen“, kündigt er an. „Also seien sie versichert, dass wir uns – sowohl seitens der Verwaltung als auch des Gemeinderates – entsprechend engagieren werden.“

