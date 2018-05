Heimatvereinvor der Auflösung?

Anzeige

Am kommenden Dienstag, 29. Mai, erlebt der „Heimatverein Rheinau/Pfingstberg von 1982“ eine für seinen Fortbestand entscheidende Zusammenkunft: Um 19.30 Uhr treffen sich im „Krautwickel“ seine Mitglieder zu einer Versammlung, an deren Ende auch die Auflösung dieses wichtigen Vereins stehen könnte.

Der Heimatverein Rheinau/Pfingstberg wurde im Jahre 1982 gegründet. Im Zentrum seines Engagements stand von Anfang an der Unterhalt des kleinen Heimatmuseums in der Straße Dänischer Tisch. Als das Gelände verkauft wurde, musste der Verein das Gebäude räumen.

Seither lagern die Bestände des Vereins – Fotos, Bücher und Gegenstände – im Keller der ehemaligen Kegelbahn (heute Optik-Geschäft Faust) in der Relaisstraße. Der Plan, das Dachgeschoss des Bürgerdienstes im Rathaus (ebenfalls in der Relaisstraße) als Heimatmuseum einzurichten, scheiterte mitten in den Sanierungsarbeiten unter anderem an der personellen Situation innerhalb des Vorstandes.