Helfen als Lebensmotto

Leander Bausch im Juli 2018. © Groß

Nein, er hat nie ein politisches Amt inne und steht nur selten ganz vorne in einem Verein. Und trotzdem ist er einer, der in „seiner“ Rheinau viel bewegt, der zu der Handvoll Rheinauer gehört, von denen gesagt werden kann, sie hätten ihren Vorort geprägt. Bewusst im kleinen Kreis feierte Leander Bausch am Samstag, 15. Dezember, den 80. Geburtstag.

Die Zahl der Gratulanten wird dennoch groß. Denn trotz seines skandinavischen Vornamens ist der Jubilar ein waschechter Rheinauer. In der Karlsruher Straße 17 erblickt er am 15. Dezember 1938 das Licht einer bald kriegerischen Welt, die ihm den Vater raubt, der 1943 an der Front fällt. Die Mutter muss die Familie allein durchbringen – Bauschs Hochachtung vor dieser Frauengeneration hat hier ihren Ursprung. Mit 17 Jahren geht er aufs Schiff, wird Bootsmann auf einem Rheinkahn.

Nach drei Jahren kehrt er heim, macht in Abendkursen seinen Kaufmann. Die Firma, die er übernimmt, baut er zum größten Stuckateurbetrieb Mannheims aus. 2003 übergibt er ihn seinem Sohn Thomas; die gesamte Familie ist dabei engagiert. Ein schwerer Verlust wird im Februar diesen Jahres der Tod von Leander Bauschs Ehefrau Agnes.

Für den Stadtteil engagiert

Schon früh engagiert sich Bausch nicht nur für seinen Betrieb, sondern auch für seinen Stadtteil. Als Schriftführer gehört er nach 1963 zum Gründungsvorstand der Rheinauer „Sandhase“ und zum legendären fünfköpfigen Hasefest-Kommittee. 1968 wird er Vorsitzender des Fußballclubs Alemannia Rheinau und bleibt dies bis 1980.

1987 ist er Gründungsmitglied des Gewerbevereins, bleibt als Sprecher des Werbebeirates lange dessen prägende Persönlichkeit. Eines seiner Hobbys führt ihn zur Schützengesellschaft 1744, dem ältesten Verein der Quadratestadt, dessen Vorsitz er mehrere Jahre lang innehat.

Doch selbst diese eindrucksvolle Aufzählung kennzeichnet die Leistungen des Jubilars nur unzureichend. Denn wenn jemand Unterstützung braucht – Bausch hilft, ob Vereinen oder Menschen. Schon als 18-Jähriger organisiert er Altennachmittage, beschenkt später an Weihnachten Balkan-Flüchtlingskinder im Asylbewerberwohnheim, unterstützt die Sanierung des Rathauses ebenso wie die der Friedhofskapelle.

„Ich habe selten so viel gutes Tun gesehen“, formuliert denn auch Landesminister Erwin Vetter, als er dem Jubilar 1995 in Anerkennung seiner Verdienste das Große Bundesverdienstkreuz überreicht.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018