Das Urteil von Joachim Fürst ist eindeutig: „Auf der Rheinau gibt es keinen Angstraum, wo man sich nicht hintraut.“ Mit dieser positiven Feststellung bewertet der stellvertretende Chef des für Rheinau zuständigen Polizeireviers Neckarau die Kriminalstatistik für den Stadtteil, die er dem Bezirksbeirat in seiner jüngsten Sitzung vorstellt. Und er schließt: „Hier lebt man recht sicher.“

Für diesen Vortrag hätte der Be-zirksbeirat keinen besseren Fachmann finden können: Seit neun Jahren ist Joachim Fürst stellvertretender Chef des Polizeireviers Neckarau; Anfang der 1980er Jahre tut er Dienst im heutigen Polizeiposten Rheinau in der Kronenburgstraße, dessen heutige Leiterin Barbara Rieger ihn zur jetzigen Sitzung begleitet.

Vorort steht im Vergleich gut da

Grundlage der positiven Bewertung der Kriminalitätsbelastung Rheinaus ist ein statistischer Wert, der die Straftaten in Vergleich zur Einwohnerzahl setzt. In ganz Baden-Württemberg liegt diese Kriminalitätshäufigkeitszahl im Jahre 2018 bei 5190, in der Stadt Mannheim bei 10 818, im Stadtteil Neckarau bei 5494 und auf der Rheinau bei 4740.

Die Zahl aller Straftaten im Stadtteil beträgt im vergangenen Jahr 1202, das sind 105 mehr als im Jahr zuvor. Prozentual erscheint diese Steigerung mit 9,6 Prozent sehr hoch, gibt aber keinen Anlass zur Besorgnis. „Das hat einen nachvollziehbaren Grund“, erläutert Fürst. Am Karlsplatz unternimmt die Polizei 2018 Schwerpunktkontrollen gegen Schwarzfahrer. Innerhalb von nur drei Stunden treten 130 Verstöße zu Tage. Und da Schwarzfahren in Deutschland eine Straftat ist, verhagelt dieser Vorgang die Kriminalitätsstatistik für die Rheinau.

Auch bei Straftaten, bei denen ebenfalls Steigerungen zu verzeichnen sind, gibt es dafür eine logische Erklärung. Beim Ladendiebstahl etwa ist ein Plus von 13,7 Prozent zu verzeichnen. „Das betrifft vor allem das auf Rheinauer Gemarkung liegende Bauhaus“, berichtet Fürst.

Das Delikt „leichte Körperverletzung“ verbucht einen Anstieg um 12,7 Prozent von 79 auf 89 Fälle. Dabei handelt es sich vor allem um häusliche Gewalt, bei der im vergangenen Jahr erfreulicherweise „eine erhöhte Anzeigebreitschaft“ der Betroffenen, zumeist Frauen, festzustellen ist. „Das ist durchaus ein Erfolg der Me-Too-Debatte“, so Fürst.

Der Polizeiexperte äußert sich auch zu dem politisch oft heiß diskutierten Thema der Wohnungseinbrüche. Ihre Zahl auf der Rheinau bleibt 2018 mit 32 Fällen gegenüber 30 im Vorjahr nahezu gleich. Zum Vergleich: Im Jahre 2016 liegt sie noch bei 46. „Diese positive Entwicklung ist Ergebnis unserer besonderen Anstrengungen in diesem Bereich“, so Fürst und verweist auf entsprechende Beratungsangebote.

Ruhestörung keine Straftat

Anders sieht es im Bereich der Straftaten gegen das Leben aus. Hier sind im vergangenen Jahr zwei Fälle zu verzeichnen: das versuchte Tötungsdelikt im Bereich Hallenbuckel sowie die Tötung eines Säuglings, dessen Leiche im Pfingstbergweiher gefunden wird, und die trotz größter Anstrengungen bis heute nicht aufgeklärt werden kann.

In der anschließenden Diskussion spricht SPD-Bezirksbeiratsspre-cher Hans Joachim Rickel die wiederkehrenden Klagen über Ruhestörung am Marktplatz und am Rheinauer See an. „Die Kriminalstatistik umfasst lediglich Straftaten“, entgegnet Fürst. Und derartige Belästigungen fallen nicht darunter. „Straftaten gibt es auf dem Marktplatz nicht“, betont er. Dieser sei daher, anders als oft angenommen, kein Kriminalitätsschwerpunkt. Ähnliches gelte für den Rheinauer See, auch wenn hier im Sommer oft bis in den frühen Morgen laut gefeiert wird. Um den dabei entstehenden Ruhestörungen entgegenzuwirken, fährt die Polizei nach den Worten Fürsts im Sommer vermehrt Streife.

Für die CDU bezeichnet Bezirksbeirat Wolfgang Göck die vorgelegten Zahlen als wenig aussagekräftig. Für die Zukunft fordert er daher gleich mehrere Wünsche: eine schriftliche statt nur mündliche Darlegung der Zahlen, ein Vergleich zu den Vorjahren und einen Vergleich zu anderen Stadtteilen: „Wir müssen wissen, wo wir genau stehen.“.

Die schriftliche Darstellung und den Vergleich zu den Vorjahren sagt Fürst gerne zu. Vergleiche zu anderen Stadtteilen sieht er dagegen skeptisch. Denn jeder habe seine eigene soziologische Struktur, die einen Vergleich schwer machen: „Der brächte keine große Erhellung.“

