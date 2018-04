„Hier wird Enormes geleistet“

Anzeige

Gekümmert hat sich der Verein auch um die Poststelle Rheinau-Süd, die im Februar geschlossen und in den benachbarten Brühler Ortsteil Rohrhof verlegt wurde. „Die Vorgabe, wonach die Poststelle nicht mehr als zwei Kilometer vom Wohnquartier entfernt sein darf, ist erfüllt“, betont Held. „Wir müssen akzeptieren, dass diese Verlegung rechtens ist.“

Geruchsbelästigung geht zurück

Weiteres Thema: der Gasgestank vor Ort. „Er kam immer morgens um fünf“, erinnert Held. Der Vorstand habe sich darum gekümmert, sobald er davon Kenntnis hatte: „Wir wollten nicht mehr so überrascht werden, wie das bei Isorec geschah“, formuliert er unter Hinweis auf die Ansiedlung der Recycling-Firma. Jedoch hätten auf das Rundschreiben des Vorstandes, Geruchsbelästigungen zu melden, nur vier Siedler reagiert: „Offenbar ist die Belästigung zurückgegangen“, vermutet Held.

Die Sanierung des Siedlerheims, in seinem Kern 60 Jahre alt, soll weitregehen. Dach und Umfassungsmauer sind bereits gemacht, eine neue Tür bestellt, die Fenster werden folgen – „damit es nicht mehr so zieht“, wie Held versichert.

Am 30. Juni und 1. Juli wird das nur alle fünf Jahre stattfindende Siedlerfest gefeiert. Nachdem sich das Gelände der Gerhart-Hauptmann-Schule in der Wilhelm-Peters-Straße 2013 als zu abgelegen nicht bewährt hatte, sind diesmal der Marktplatz und der Vorplatz der Johanneskirche der Ort; die Frobeniusstraße wird zu diesem Zweck an dieser Stelle gesperrt, die Busse umgeleitet. Einer der Höhepunkte des Programms ist am Vormittag des zweiten Festtages ein ökumenischer Gottesdienst in der Johanneskirche.

Diskutiert wurde auch ein Antrag des Vorstandes, den Jahresbeitrag rückwirkend zum 1. Januar von 36 auf 45 Euro zu erhöhen. Grund: Der Betrag, den die Siedlergemeinschaft an den Landesverband abführt, ist in den letzten Jahren stark gestiegen.

„Auch mit 45 Euro liegen wir im Vergleich zu anderen Gemeinschaften am unteren Ende der Skala“, betont Held. Die große Mehrheit der Mitglieder sah dies ebenso: Bei nur drei Gegenstimmen wurde der Antrag des Vorstandes verabschiedet.

Steigende Mitgliederzahlen

Die Mitgliederzahl konnte auf 280 weiter gesteigert werden, vor allem um Neumitglieder aus dem Neubaugebiet am See. Da zugleich viele ältere Mitglieder verstorben sind, liegt der Nettozuwachs „nur“ bei sechs. „An vielen anderen Orten müssen wir einen Rückgang an Mitgliedern und vor allem Ehrenamtlichen konstatieren“, lobte der Landesverbandsvorsitzende Harald Klatschinsky: „Was hier geleistet wird, ist schon enorm.“

Die Ehrung langjähriger Mitglieder bildete den protokollarischen Höhepunkt der Versammlung. Geehrt wurden für 25 Jahre Christa Hussal, für 40 Jahre Bodo Herzberg, für 50 Jahre Albert Franke, Thea Dresel und Hans Zillhardt sowie für 60 Jahre Anneliese Geis. Walter Fessler (60 Jahre) und Gudrun Möhle (25 Jahre), die verhindert waren, wird die Ehrung nachgereicht.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.04.2018