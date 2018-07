Höhepunkt wird der bunte Festumzug

Anzeige

Von Freitagnachmittag bis Sonntagabend geht es also wieder rund auf und um Rheinaus Marktplatz. An mehr als einem Dutzend Ständen bieten Vereine und Gewerbetreibende jede Menge Speis und Trank, Infos und Mitmach-Aktionen an.

Viele Imbiss- und Getränkestände

Mit dabei sind neben dem Gemeinnützigen Verein weitere wichtige Akteure des Stadtteils wie der Gewerbeverein und der Förderverein für das Parkschwimmbad, der Angelsportverein und die Schützen. Erstmals seit langem macht auch der Heimatverein wieder mit – Zeichen des neuen Schwungs, der seit der Wahl des neuen Vorsitzenden Sven Prues im Frühjahr dort herrscht. Von den Parteien ist die CDU mit dabei.

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr gibt es auch diesmal wieder einen Hobbykünstlermarkt, den die darin bestens erfahrene Waltraud Templin zusammenstellt; die Stände präsentieren erneut Mal- und Kunsthandwerk-Arbeiten, aber auch selbst gemachte Liköre, Marmelade und Ähnliches. Seine Premiere dagegen feiert ein engagierter Privatmann mit seiner Ausstellung historischer Musikinstrumente.

Daneben besteht auch in diesem Jahr für Kinder, aber nicht nur für diese ein kleiner, aber feiner Vergnügungspark – mit Süßigkeitenstand, Schießbude und Kinderkarussell, vielleicht sogar mit Bungeespringen.

Das von Fasnachter Georg Wolf und Bezirksbeirat Helmut Losert moderierte Bühnenprogramm bietet viele Stunden Vorführungen und Live-Musik aus den unterschiedlichsten Stilrichtungen: Es reicht von mitreißenden Shantys der „Seebären“ am Samstagmittag über Rock und Pop von Hubert Ogon und seiner Band am Samstagabend bis hin zu zünftiger Blasmusik der Egerländer am Sonntagvormittag, der von der Metzgerei Hertel als Weißwurst-Frühschoppen gestaltet wird.

Apropos Sonntag: Ein Kleinod im Festprogramm ist traditionell der Ökumenische Gottesdienst. Um 10 Uhr schaffen die beiden Kirchengemeinden diese beliebte Gelegenheit zur Besinnung inmitten des Festtrubels. Auf Grund der immer unsicheren Witterungsprognosen haben sie sich diesmal jedoch gleich von vorneherein entschieden, ihn nicht unter freiem Himmel, sondern in der am Marktplatz direkt angrenzenden Versöhnungskirche zu feiern.

Höhepunkt des dreitägigen Festes ist am Sonntag traditionell der „Große Festumzug“. Ab 14 Uhr ziehen vom Nachbarschaftshaus aus die Aktiven von Vereinen und Kindergärten, Organisationen und Gewerbetreibenden durch das Zentrum der Rheinau. Mit dabei sind auch diesmal wieder zahlreiche Oldtimer, die den Umzug zu einem ganz besonderen Erlebnis machen.

Offiziell eröffnet wird das Fest am Samstag, 14 Uhr, wie immer durch den Vorsitzenden des Gemeinnützigen Vereins Rheinau, Arthur Vogt, und den Schirmherrn der Veranstaltung, Oberbürgermeister Peter Kurz. Die Schriesheimer Weinkönigin Sophie Koch schlägt traditionsgemäß ein Fass Schriesheimer Wein an, aus dem kostenlos ausgeschenkt wird, solange der Vorrat reicht. Doch auch danach muss auf dem Fest niemand verdursten – garantiert!

