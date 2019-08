„Ich bin der Bettler von der Rheinau“

„Wir sind ja eigentlich Rheinauer“, meint Kurt Kubinski, der in der Sommerstraße auf dem Pfingstberg wohnt. Und erläutert, dass Rheinau aus fünf Teilen besteht: dem Kern Rheinau, Rheinau-Süd, Casterfeld, Mallau und Pfingstberg. „Und ich bin bekennender Rheinauer und Pfingstberger.“ Den Impuls für die Gründung des Pfingstbergs gab 1922 die Bahn. Der Bau von Wohnungen für Eisenbahnerfamilien des nahegelegenen Rangierbahnhofs war geprägt von der Gartenstadtidee, die sich zum Ziel gesetzt hatte, der arbeitenden Bevölkerung ein naturnahes Wohnumfeld anzubieten, was zu einem raschen Wachstum des jungen Stadtteils führte. Wie sehr sich die Pfingstberger Bürger mit der Geschichte ihres Stadtteils identifizieren, wird heute am Marktplatz (Pfingstbergplatz) deutlich, wo Signalmast und Flügelradbrunnen symbolisch an die Ursprünge der Siedlung erinnern.

Kurt Kubinski wurde 1943 geboren. Und zwar in einem typischen Pfingstberger Siedlungshaus – erbaut von seinem Urgroßvater. „Es ist ein Fünf-Generationen-Haus“, sagt Kubinski, der heute hier mit seiner Frau Verena, einer gebürtigen Rheinauerin, und Sohn Holger wohnt. Alle drei Kubinskis verbindet die Liebe zur Fasnacht. Holger Kubinski ist Präsident der 1. Rheinauer Karnevalgesellschaft „Die Sandhase“, Mutter Verena Finanzministerin und Vater Kurt Senatsvizepräsident.

Er blickt zurück auf seine Jugendzeit: „In meiner Kindheit gab es noch keine Schule auf dem Pfingstberg.“ Also mussten die Pfingstberger Buben durch den Rheinauer Wald laufen bis zur Volksschule am Mutterstadter Platz in Rheinau (heute Rheinauschule), wo Mädchen und Jungen damals noch getrennt unterrichtet wurden. „Mein Lehrer war Valentin Gremm – ein starkes Vorbild, da er viel für uns Kinder getan hat“, betont der gelernte Chemielaborwerker, der bis 2007 Verwaltungsangestellter bei der Stadt war.

Freiheit der Kindertage

Gern erinnert sich der heute 76-Jährige an die Freiheit seiner Kindertage: die Räuber- und Gendarm-Spiele im Rheinauer Wald, oder das „Klickerles-Spiel“ auf den Wegen zwischen den Feldern. „Pfingstberg ist wunderschön im Wald gelegen, hier kann man mit dem Rad herrlich spazieren fahren durch die schöne Umgebung“, schwärmt Kubinski. Auf die Frage, was für ihn Heimat ist, erklärt er: „Heimat ist ja nichts Statisches, du musst sie mitgestalten, damit sie Heimat wird.“ Seine Interessen und Hobbies seien bürgerschaftliches Engagement, Natur- und Umweltschutz sowie die Wohnumfeldverbesserung. Kubinski war von 1989 bis 2014 Bezirksbeirat und setzt sich auch heute noch als Vorsitzender der „Marktplatz-Initiative Pfingstberg“ und der Interessengemeinschaft Friedhof Rheinau sowie als Gründungsmitglied des Heimatvereins unermüdlich und vehement für seine Heimat ein. „Ich bin der Bettler von der Rheinau“, bekennt Kubinski.

Brunnen als Wahrzeichen

Der Marktplatz im Herzen der Siedlung mit dem markanten Flügelrad-Brunnen, der 1992/1993 von den Bürgern im Rahmen der „Marktplatz-Initiative Pfingstberg“ unter Vorsitz von Kubinski konzipiert und teilweise selbst finanziert wurde, ist auch sein Lieblingsplatz. „Veranstaltungen gibt es heute kaum noch auf dem Pfingstberg, höchstens in den Kirchengemeinden“, bedauert Kubinski. Auch die ganze Infrastruktur auf dem Pfingstberg sei leider verloren gegangen. Früher habe es hier circa 50 Geschäfte gegeben, vor allem viele kleine Lebensmittelgeschäfte, Elektrofachgeschäfte und Handwerker sowie mehrere Ärzte. „Heute gibt es hier nur noch Dr. Fischer und einen Zahnarzt sowie einen Kiosk mit Postannahmestelle; Pfingstberg ist im Prinzip tot, weil man heute tatsächlich nur noch hier schläft“, glaubt Kubinki.

Was er am meisten bedauert ist, dass der ursprüngliche Siedlungscharakter und -zusammenhalt verloren geht. Viele Häuser seien verkauft, modernisiert und die Außengelände versiegelt worden. Nur dort, wo Nachkommen der alten Siedler wohnten, funktioniere noch der Zusammenhalt. Um das Miteinander auf dem Pfingstberg zu stärken, habe die Marktplatz-Initiative circa 30 Feste gefeiert. Hier stellt die Initiative auch heute noch jedes Jahr einen Weihnachtsbaum auf: „In diesem Jahr wollen wir auf dem Marktplatz mal eine Weinprobe anbieten.“

