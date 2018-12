Im Stadtteil eine duftende Institution

40 Jahre – kein ganz klassisches Jubiläum zwar, aber in unserer schnelllebigen Welt für ein Geschäft eine lange Zeit. Erst recht, wenn es seit Anbeginn von ein- und derselben Person geleitet wird: Seit vier Jahrzehnten führt Edith Schmid-Ziskovsky ihr Kosmetikinstitut in der Relaisstraße, inzwischen eines der traditionsreichsten Geschäfte vor Ort.

1978 erfolgt die Eröffnung der Firma zunächst in der Relaisstraße 67. Im Januar 1993 zieht sie einige Meter weiter in das Haus Relaisstraße 46. Hier stehen größere Räumlichkeiten zur Verfügung, ist der Zugang zudem barrierefrei. Hier ist sie noch heute.

„Manche Kunden halten mir seit Beginn bis jetzt die Treue“, erzählt sie begeistert. Seit damals bilden zwei Säulen die Basis, die noch heute ihre Schwerpunkte sind: Verkauf von Kosmetika und kosmetische Behandlung. Und letzteres wird immer wichtiger: „Der Internethandel ist gerade im Bereich der Kosmetik schon eine große Konkurrenz“, bekennt sie. Alleine vom Verkauf kann man längst nicht mehr existieren.

Ausbildung wichtig

Immer wichtiger werden daher Serviceleistungen. Neben der klassischen Nagelpflege ist es bei ihr das Permanent-Make-up: „Das kam in den 1980er Jahren auf.“ Und sie ist damals eine der Ersten, die das Handwerk der Linergistin, die Hautpartien kosmetisch pigmentiert, erlernt. Immer wieder verfeinert sie ihr Können durch Schulungen sowie eine humanmedizinische Ausbildung: „Immerhin geht es ja um die menschliche Haut“, betont sie: „Aufgrund der Anzahl der Kurse und Berufsjahre bin ich heute die einzige Elite-Top-Linergistin in Mannheim.“ Dank dieses Alleinstellungsmerkmals hat sie Kunden von weit jenseits der Grenzen Rheinaus, ja Mannheims: „Einige kommen sogar aus Karlsruhe und Baden-Baden.“ Auch nach 40 Jahren ruht sie sich jedoch nicht auf ihrem Erfolg aus. Stets gut besucht sind ihre Präsentationen bei der Tennisgesellschaft (in der sie Mitglied ist), Vorführungen von Star-Visagisten wie David Lee Grenda in ihrem Geschäft oder die „Lange Nacht der Kunst und Genüsse“, für die sie und ihr Mann Roman sich stets viel Mühe machen, so zuletzt im November. Auch sozial engagiert sich Schmid-Ziskovsky, etwa für das Kinderhospiz Sterntaler – und das nicht nur vor Weihnachten. Ans Aufhören denkt die waschechte Rheinauerin noch lange nicht. Ob sie aber bis zum 50. Jubiläum arbeitet, das sei doch eher zweifelhaft. Auch deshalb liegt ihr und ihren Kundinnen das „40-Jährige“ so am Herzen.

