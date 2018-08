Immer noch stark engagiert

Seit einigen Jahren wohnt der Jubilar im „Rheinauer Tor“ mit Blick auf den Karlsplatz. Und dass er seinen dritten Lebensabschnitt hier, hoch über dem „Eingang“ zur Rheinau verbringt, das hat durchaus etwas Symbolisches, engagiert er sich doch seit Jahrzehnten für diesen Vorort. Am morgigen Samstag feiert Hans-Dieter Resse, viele Jahre Bezirksbeiratssprecher des Stadtteils und lange Vorstandsmitglied des Gemeinnützigen Vereins, seinen 80. Geburtstag.

Sein Engagement und seine Verdienste um Rheinau sind umso bemerkenswerter, als seine Wiege fernab Manheims stand. Geboren wird er nämlich am 18. August 1938 in Berlin, wächst in Celle auf, wohin der Vater, von Beruf Major und Werftleiter bei der Luftwaffe, versetzt wird.

Nach einer Lehre als Kfz-Mechaniker arbeitet der Jubilar als Flugzeugschlosser in Hamburg. Seinen Wehrdienst leistet er bei der Luftwaffe ab, fliegt bei deren legendären Hilfseinsätzen mit, wie jenen 1960 zu Erdbeben in Agadir und Frejus.

Als der Vater nach Käfertal versetzt wird, um hier den Übersetzerdienst der Bundeswehr aufzubauen, verschlägt es den Jubilar in die Kurpfalz. Fortan arbeitet er als Flugzeugbauer bei Heinkel in Speyer. 1970 bildet er sich zum Industrie-Ingenieur fort und wird Koordinator für den Bereich Hubschrauber-Lizenzfertigung der Dasa in Speyer.

Mit Eintritt in den Vorruhestand engagiert er sich noch stärker ehrenamtlich, auch kommunalpolitisch, und zwar in der CDU. 1989 bis 1999 wirkt er als Sprecher der Rheinauer Bezirksbeiräte, hat dabei wesentlichen Anteil an der Ausgestaltung seines Stadtteils – vor allem am Umbau der Relaisstraße; in dieser Zeit ist er als „Baustellen-Beauftragter“ Ansprechpartner für die Bürger vor Ort.

Einsatz für den Stadtteil

Daneben bringt er sich im Gemeinnützigen Verein, der Dachorganisation der Vereine des Vorortes, ein, ist ab der ersten „Rheinauer Meile“ 1990 bis 2005 für die technische Abwicklung des Stadtteilfestes in der Relaisstraße zuständig; auch danach steht er den Machern um Chef-Organisator Michael Lösch noch hilfreich beratend zur Seite. Später erweitert er sein ehrenamtliches Engagement auf den Gewerbeverein, dessen Vorstandsmitglied er wird.

Denn inzwischen ist er selbst Gewerbetreibender. Mit seiner großen Leidenschaft, Kreuzfahrten, macht er sich nämlich in fortgeschrittenem Alter selbstständig: 2004 gründet er eine Reiseagentur, die er nach wie vor erfolgreich betreibt.

Zum Geburtstag hat sich der Jubilar selbst eine Kreuzfahrt durch und um den Ärmelkanal herum gegönnt, von der er gerade zurückgekehrt ist. So kann er seinen morgigen runden Geburtstag im engsten Freundeskreis in seiner Heimat feiern.

