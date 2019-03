In Politik und Kirche engagiert

Zwei entscheidende Bereiche im Leben eines Stadtteils wurden von ihm mitgeprägt: die Kommunalpolitik und die Kirche. Für die CDU saß er im Bezirksbeirat Rheinau, und er fungierte als Vorsitzender des Gemeinsamen Pfarrgemeinderates der katholischen Seelsorge-Einheit Süd. Am Wochenende konnte Rudi Starck seinen 70. Geburtstag feiern.

Geboren wird er am 16. März 1949 in Mannheim. Bereits seine Vorfahren sind prägende Persönlichkeiten der Rheinau. Er selbst jedoch verbringt seine Kindheit auf Grund der beruflich bedingten Versetzung seines Vaters zunächst in Heilbronn und Esslingen. Als die Familie 1964 wieder auf die Rheinau zurückzieht, besucht er die Wilhelm-Wundt-Realschule in Neckarau.

Danach absolviert er eine Lehre als Elektriker bei der Firma Geiger, bildet sich aber regelmäßig weiter, so etwa an der Technischen Hochschule Karlsruhe, von der er als Diplom-Ingenieur abgeht.

Vier Jahre ist er fortan für die Michelin Reifenwerke tätig, unter anderem sieben Monate in Port Harcourt in Nigeria. 1980 wechselt er zu Daimler Benz (später Evobus) nach Mannheim, wo er bis zu seinem Ruhestand im April 2012 bleibt.

Von Anfang an engagiert Starck sich ehrenamtlich. Familiär entsprechend geprägt, tritt er 1960 der Freiwilligen Feuerwehr Rheinau bei, der er als Mitglied der Altersmannschaft bis heute eng verbunden bleibt.

In der Gemeinde St. Konrad aktiv

Prägend jedoch wird sein Engagement in der Kirche, in seinem Fall der katholischen Gemeinde St. Konrad im Casterfeld. Hier wird er 1995 Mitglied des Pfarrgemeinderates und bald aktiv für das bekannte, zweitägige Gemeindefest. Als aus Rheinaus katholischen Gemeinden die Seelsorge-Einheit Mannheim Süd (SeMaS) entsteht, da wird Starck im Jahr 2000 stellvertretender Vorsitzender des Gemeinsamen Ausschusses und 2005 Vorsitzender des gemeinsamen Pfarrgemeinderates. Dies bleibt er bis 2015, erwirbt sich in dieser Zeit große Verdienste um das Zusammenwachsen der „SeMaS“, aber auch bei der Umgestaltung der Antoniuskirche.

Vom Engagement in der katholischen Kirche ist es aus seiner Sicht nicht weit zum kommunalpolitischen in der CDU, der er 1984 beitritt; hier übernimmt er verschiedene Ämter, so das des Schatzmeisters. 1994 bis 1999 ist er Mitglied des Bezirksbeirates. Doch auch ohne Amt engagiert er sich, etwa gegen die Lärm- und Geruchsemissionen aus dem Rheinauhafen, denen vor allem das Casterfeld oftmals ausgesetzt ist.

Unterstützt wird er dabei von seiner Ehefrau Ute, geboren Zimmermann, mit der er seit mehr als 40 Jahren verheiratet ist; die beiden haben drei Kinder, die ihnen wiederum vier Enkel im Alter von ein bis vier Jahren schenken. Diese Familie – sie ist zugleich Ruhepol und Kraftquell dieses engagierten Rheinauers.

Mittwoch, 20.03.2019