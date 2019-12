Jahr enttäuschter Hoffnungen

„Hoffnungsschimmer für Altes Relaishaus“ titelt der „MM“ am 19. Oktober anlässlich des vierten Jahrestags der Brandkatastrophe, die das denkmalgeschützte Bauwerk im Herzen Rheinaus zerstört. Grundlage dafür sind Informationen der Stadt, wonach sie in Kaufverhandlungen mit der Eigentümerseite eingetreten ist, die auf ihre Kosten sogar provisorische Sicherungsmaßnahmen ergreifen will. Am Ende des Jahres herrscht Ernüchterung: Von Sicherungsmaßnahmen ist nichts zu sehen, die Verhandlungen stocken.

Seit seiner Verurteilung im Oktober 2016 sitzt der Eigentümer hinter Gittern, in einer Haftanstalt in der Pfalz. Derweil gammelt die Ruine seines historischen Besitzes vor sich hin, ist Wind und Wetter ausgesetzt – ungeachtet der von der Stadt Ende 2017 getroffenen Sicherungsmaßnahmen. Das Gerüst für die Fassade steht zwar noch, doch die Planen über dem offenen Dachstuhl sind längst verweht oder zerfleddert.

Einsprüche und Klagen

Die 70 000 Euro, die diese Sicherung kostet, will sich die Stadt vom Eigentümer zurückholen. Doch gegen diesen Kostenbescheid wie gegen die Rettung an sich erhebt er Widerspruch beim Regierungspräsidium und – nach dessen Ablehnung im Sommer – Klage beim Verwaltungsgericht. Erst wenn die Stadt den Prozess dort – und möglicherweise in weiteren Instanzen – gewinnt, greift das Instrument der Zwangsvollstreckung. Doch das Urteil kommt erst im nächsten Jahr, und wie der Prozess ausgeht, ist völlig offen.

Schließlich gerät das Thema in die Politik. Kurz vor der Kommunalwahl im Mai startet die SPD vor Ort eine Unterschriftenaktion. Darin wird an den Eigentümer appelliert, das Gebäude an die Stadt zu verkaufen und damit den Weg zur Rettung des Gebäudes frei zu machen.

Mit der Bitte, „seinem Mandanten die Forderung, das Relaishaus zu einem akzeptablen Preis an die Stadt zu verkaufen, zu überbringen“, schickt SPD-Stadtrat Thorsten Riehle die 400 zusammengekommenen Unterschriften an den Anwalt des Eigentümers, Alexander Fleck. Doch der wird im Mai in den Gemeinderat gewählt, gibt sein Mandat an seinen Kanzleikollegen Hanns K. Larcher ab und schickt die Unterschriften an Riehle zurück, der sie über den Gefängnisbeirat an den Adressaten weiterleiten lässt.

Wirkung zeigt die Aktion bei der Stadt. Im September teilt sie dem Gemeinderat mit, ein Baugebot erlassen zu wollen, was von Bürgern und Kommunalpolitikern seit langem gefordert wird. Gemäß Paragraf 176 Baugesetzbuch kann es innerhalb von Ortszentren angeordnet werden, um sicherzustellen, dass Baugrundstücke entsprechend ihrer Bestimmung genutzt werden. In diesem Falle würde dies bedeuten: Wiederaufbau gemäß geltendem Denkmalschutzrecht.

Doch auch dagegen steht dem Besitzer der Rechtsweg offen: Einsprüche, Klagen. Deshalb wird es entgegen großer Ankündigung zunächst doch nicht erlassen – quasi eine vertrauensbildende Maßnahme für einen Weg, welcher der Stadt vielversprechender erscheint: Es kommen Gespräche über den Erwerb des Grundstücks zu stande, die der Eigentümer zu Jahresbeginn noch ablehnt. Wie durchsickert, hängt eine Einigung alleine am Preis.

Zur Hoffnung Anlass gibt zunächst, dass nicht nur die Stadt guten Willens scheint: „Die Eigentümerseite hat zugesagt, freiwillig in den nächsten Wochen ein Fachunternehmen mit den Sicherungsmaßnahmen zu beauftragen“, kündigt die Stadt im Oktober an. Am Jahresende ist davon aber nichts zu sehen.

