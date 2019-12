Jahresorden zeigt die Pfingstbergkapelle

Auch wenn der Schmuck auf Plätzen, in Straßen und Geschäften derzeit anders dominiert ist: November und Dezember sind eben nicht nur Vorweihnachtszeit, sondern auch die Zeit für die ersten Veranstaltungen der Fasnachtskampagne. So eröffnen auch die Rheinauer „Sandhase“ jetzt ihre fünfte Jahreszeit.

Im voll besetzten Nebenzimmer der Gaststätte „Krautwickel“ in der Mallau begrüßen Präsident Holger Kubinski und Vize Stephan Schneider die Premierengäste, allen voran die ja noch amtierende Mannheimer Stadtprinzessin Daniela I. Für den geistlichen Beistand sorgt Pfarrer und Ehrensenator Lorenz Seiser.

Und sogleich folgt der protokollarische Höhepunkt: die Vorstellung des Jahresordens. „Nach dem Jubiläumsjahr und dem Stadtprinzessinnen-Jahr sind wir für 2020 wieder zu einem religiös inspirierten Motiv zurückgekehrt“, erläutert Holger Kubinski. Immerhin entspringt ja auch die Fasnacht an sich diesem Bereich.

Die Idee zum jetzigen Motiv stammt von Senatsvizepräsident Kurt Kubinski. Er hat sich daran erinnert, dass 2009 auf dem Pfingstberg ein Gebäude errichtet wurde, das 2020 elfjähriges Bestehen und damit närrisches Jubiläum feiert.

Als dies nun vorgetragen wird, rätseln die Gäste, welches Gebäude gemeint sein könnte. Aber niemand kommt dahinter. Doch es handelt sich um die Pfingstbergkapelle im Rheinauer Wald. Das Kleinod ist von Bernhard Eberwein initiiert worden, der auch für die Finanzierung sorgte – sowohl beim Bau der Kapelle als auch beim jetzigen Jahresorden. Am Eröffnungsabend geht der Orden denn auch an ihn als einen der ersten. Und Eberwein ist sichtlich gerührt darüber. Im Anschluss an diese Verleihung werden die anwesenden Elferräte, Senatoren und Ehrensenatoren sowie viele Mitglieder zu „ordentlichen Menschen“ gemacht.

Die Riege der Ehrensenatoren erhält aber auch gleich Zuwachs: Thomas Henne wird mit dieser Würde bedacht. Und das ist mehr als gerechtfertigt. Denn der Neckarauer ist seit vielen Jahren fasnachtlich aktiv.

Dann gibt es etwas für das Auge. Anna-Lena Dürr, Tanzmariechen der SCG Schwetzingen und langjähriger Eröffnungsgast der Sandhase, erfreut mit ihrem Tanz das Publikum und erntet dafür viel Applaus.

Der erste Auftritt der Big Mamas bildet den tänzerischen Abschluss des Abends, bevor Dankesworte der Stadtprinzessin Daniela und des Senatspräsidenten Dieter Linke für die zurückliegende Prinzessinnen-Kampagne den offiziellen Teil beenden. Aber auch danach bleiben viele Gäste vor Ort, um sich untereinander auf die neue Kampagne einzustimmen und natürlich viel Lob für den neuen Orden zu äußern.

