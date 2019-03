„Jetzt können die Bauarbeiten beginnen“

Eigentlich sollte der Startschuss für die Arbeiten auf dem maroden Geländes längst gefallen sein. Doch es haperte noch an der Finanzierung. Jetzt hat die Mannheimer Mittelstandsvereinigung zusammen mit den Glückspaten die letzte Finanzlücke zur Sanierung des in die Jahre gekommenen Hofs der Rheinauschule geschlossen. Die Grundschule liegt im Mannheimer Süden. Gemeinsam mit dem Förderschwerpunkt Lernen ist sie in einem traditionsreichen, über 100 Jahre altem Gebäude mit einem großen Schulhof und Schulgarten untergebracht.

Umgestaltung längst geplant

Hier sollen die rund 400 Schüler eigentlich die Möglichkeit haben, zu lernen und zu spielen. Doch verblasste Malereien und Linien, eine Grube ohne Klettergerüst machten es den Kindern hier schwer, Spielmöglichkeiten zu finden. Deshalb sollte schon 2018 mit der Umgestaltung des Schulhofes begonnen werden. Obwohl die Stadt, der Bezirksbeirat und viele Bürger schon Geld zusammengetragen hatten, fehlten für den tatsächlichen Start jedoch noch einige tausend Euro. Diese Finanzierungslücke ist jetzt geschlossen. Mannheimer Runde Vorstandsmitglied Thorsten setzte sich bei der Mittelstandsvereinigung und den Glückspaten für den Restbetrag ein. Während die Mannheimer Runde 1500 Euro beisteuerte, spendeten die GlücksPaten 1000 Euro.

„Jetzt können die Bauarbeiten endlich beginnen“, hob Riehle die Wichtigkeit einer Umgestaltung des Hofes hervor. Er sei nicht nur während der Pausenzeiten Mittelpunkt der Schule. Auch außerhalb der Zeit würden Kinder und Jugendliche die Fläche nutzen. „Ich freue mich, dass wir damit der Schule die Möglichkeit geben, den Hof wieder zum Zentrum zu machen“, so Markus Schwarz-Riehle als Erster Vorsitzender der Glückspaten. Bewegung sei gerade heute wichtig. Durch die beiden Spenden könne das Areal adäquater gestaltet werden. mai

