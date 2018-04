„Jugendarbeit bereitet Kopfschmerzen“

Anzeige

Nicht ohne Stolz konnte Prudlik mitteilen, dass die von Jugendtrainer Felice Guglielmo gestaltete Website online ist: „Mittlerweile hat sie monatlich fast 7000 Besucher. Sie ist eine Visitenkarte unseres Vereins.“

Aber es gab auch weniger Erfreuliches: „Kopfschmerzen bereitet mir die Entwicklung unserer Jugendarbeit“ – ungeachtet des Engagements von Jugendvorstand Agnes Hau und Jugendleiterin Daniela König. Zentrales Problem ist nämlich der Mangel an Jugendtrainern, „was zur Folge hat, dass wir den Jugendlichen teilweise keinen ordentlichen Spielbetrieb anbieten können und die Eltern deshalb ihre Kinder zu den benachbarten Vereinen lotsen. Hier muss was passieren“, so Prudlik.

Mit den Worten „Wobei ich schon bei unserem nächsten Sorgenkind bin“ wandte sich der Präsident der Ersten Mannschaft zu: Sie befand sich zum Zeitpunkt der Versammlung sogar auf einem Abstiegsplatz aus der Kreisliga, obwohl das Team von Ralf Eckel „eigentlich gut aufgestellt ist und teilweise ansehnlichen Fußball zeigt“, wie er lobte: „Aber bekanntlich werden die Punkte nicht nach Schönheit verteilt.“

Zur Anlage: Der öffentliche Kinderspielplatz auf dem Vereinsgelände musste geschlossen werden, weil er nicht mehr den heutigen Sicherheitsvorschriften entspricht. Die Stadt wollte ihn nur erneuern, wenn der Verein im Gegenzug sein Grundstück an sie abtritt: „Was wir natürlich nicht getan haben“, so Prudlik. Die Pläne, dort Umkleidekabinen zu errichten und auch auf dem Kleinspielfeld einen Kunstrasen anzulegen, wurden aus finanziellen Gründen erst einmal zurückgestellt.

Zahlreiche Baumaßnahmen

Gleichwohl wird in die Anlage erheblich investiert. Im Spätherbst wird das Fluchtlicht auf LED-Leuchten umgerüstet. Die Fassade des Clubhauses erhält einen neuen Anstrich, das Innere, fast 50 Jahre alt, einen neuen Fußboden – wie so oft beim Rot-Weiß in Eigenarbeit.

Im zurückliegenden Jahr wurde bereits das Dach über Container und Garagen fertiggestellt, wie Technik-Vorstand Dieter Rebennack erinnerte. Sein Dank galt den 18 Mann und zwei Frauen der Dienstagsgruppe, die ehrenamtlich die Anlage pflegen.

Zu ihnen gehört auch Ehrenmitglied Joachim „Goy“ Storz, der in diesem Jahr an der Spitze der Jubilare stand. Seit 50 Jahren ist er Mitglied, leitete von 1992 bis 2010 die AH, nein, korrekter: „Er war ihr Motor und ihr Herz.“ Immerhin 20 Jahre dabei sind Sonja Prudlik, zehn Jahre Jürgen Fischer und Timo Nagel.

Info: Die neue Website ist zu finden unter www.rwrheinau.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.04.2018