Jungschützen treffen souverän ins Schwarze

Beim Schützenverein Rheinau herrschte in munteres Kommen und Gehen. Gleich an zwei Wochenenden hatten die Schützen auf ihre Anlage im Stangenbrunnenweg eingeladen, um der Bevölkerung das Luftgewehr- und Luftpistolenschießen näher zu bringen. Ein großer gemalter Osterhase zeigte auch dem Unkundigen den Weg. Der war kaum zu verfehlen, obwohl das Areal des Vereins doch etwas versteckt hinter violett blühenden Fliederbüschen liegt. Rund 2000 Eier und 200 Osterhasen sowie Schokoladenüberraschungseier für Kinder lagen bereit, um gegen einen kleinen Unkostenbeitrag „erlegt“ zu werden.

Kinder unter zwölf Jahren durften mit einem Lasergewehr schießen, um nicht mit irgendwelchen der strengen Gesetzen in Konflikt zu geraten, wie es der Vorsitzende, Oberschützenmeister Thorsten Lützner, ausdrückte. Die „größeren Kinder“ und Erwachsenen durften auf der Zehnmeterscheibe ihr Können zeigen. „Dabei geht es weniger um das Können als um die Konzentration“, erläuterte Lützner.

Die Treffer werden bei den Rheinauer Schützen sofort auf einem modernen Bildschirm angezeigt. Die normalen Wettkämpfe können daher auch von Auswärtigen im Internet live verfolgt werden, berichtete der Oberschützenmeister.

Olympische Disziplin

Als er den Vorsitz der Schützen vor zwölf Jahren übernommen hat, sei der Verein „praktisch tot“ gewesen. Aber jetzt erfreue er sich wieder eines munteren Lebens. Das war auch direkt zu sehen. Viele Gäste verweilten etwas länger, um noch eine Kleinigkeit zu essen oder zu trinken.

Rund 110 Mitglieder hat der Schützenverein mittlerweile wieder. In den letzten drei Jahren habe sich die Mitgliederzahl nahezu verdoppelt. Vor allem durch Kooperationen mit umliegenden Vereinen habe vor allem die Jugendarbeit einen tollen Aufschwung genommen, wusste Lützner. Allein rund 40 Jugendliche trainieren und nehmen regelmäßig an Meisterschaften teil, worauf der Verein doch ein wenig stolz ist.

An dem guten Ruf ist nicht zuletzt das Aushängeschild des Vereins beteiligt: Larissa Weindorf. Sie wurde im vergangenen Jahr im ungarischen Györ Mannschafts-Europameisterin. Der Verein hat schon 26 Medaillen bei Landesmeisterschaften und sieben bei deutschen Meisterschaften gewonnen.

Wer übrigens mit dem Bogen schießen will, der wird an die benachbarten Vereine in Seckenheim oder Feudenheim weiterempfohlen. Die Rheinauer Schützen haben sich auf das Luftgewehr- und -pistolenschießen spezialisiert. Das Vereinsheim bringen sie in Eigenregie auf Vordermann. So entspricht die Anlage mit ihren 15 Einzelschießständen neuester moderner Technik.

Besucher Ulrich Müller, eigentlich bei den Neckarauer Pilwe engagiert, meinte: „Meine Töchter trainieren hier. Was mir gefällt, ist der Umgang und die Sprache untereinander. Das Wort ‘ballern’ kommt hier zum Beispiel bei Keinem über die Lippen. Es wird ernsthaft die olympische Disziplin Schießsport betrieben.“

„Bei uns arbeiten halt alle mit, auch die vom Vorstand “, loben Lützner und Pressesprecher Paul Vogel die vielen ehrenamtlichen Helfer im Hintergrund.

Die sind aber nicht nur am Osterschießen dabei, sondern beteiligen sich mittlerweile auch am lebendigen Rheinauer Vereinsleben, wie etwa dem Stadtteilfest oder dem Weihnachtsmarkt.

Die Jugendliche zwischen elf und 19 Jahren trainieren regelmäßig, mittwochs ab 17 Uhr und sonntags ab 10 Uhr, auf der Schießanlage im Stangenbrunnenweg, berichtete Jugendleiter Michael Weindorf. Donnerstag sind die Erwachsenen ab 18 Uhr an der Reihe und freitags gibt es ein allgemeines Training.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019