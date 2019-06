Juniorenturnier des SC Pfingstberg

Zum sechsten Mal veranstaltet die Jugendabteilung des Sport-Clubs (SC) Pfingstberg-Hochstätt am 6. und 7. Juli das Denis-Unser-Gedächtnisturnier für Fußball-Juniorenmannschaften. Auf der schmucken Vereinsanlage in der Mallau treffen dabei Teams aus den Altersklassen C, D, E, F und Bambini aufeinander. Start ist am Samstag, 6. Juli, vormittags mit dem Spielfest der F-1-Junioren (Jahrgang 2010 und jünger), Fortsetzung am Sonntag, 7. Juli, ebenfalls vormittags mit dem Spielfest der Bambini (Jahrgang 2012 und jünger). Zuschauer jeden Alters sind willkommen. Mit ihrem Namen ist die Veranstaltung dem früheren Jugendtrainer und Betreuer des Vereins, Denis Unser, gewidmet, der im Jahre 2013 wenige Tage nach seinem 40. Geburtstag plötzlich verstorben war. -tin

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.06.2019