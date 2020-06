Juweliergeschäft Benz schließt nach fast neun Jahrzehnten

Um es gleich zu sagen: Mit Corona hat diese Entscheidung nichts zu tun. „Ich bin jetzt einfach im Rentenalter“, erzählt Peter Benz. So schließt Ende des Monats in der Rheinauer Relaisstraße 59 sein Juweliergeschäft – nach fast neun Jahrzehnten. Wohl am 27. Juni ist letzter Öffnungstag.

Gegründet wird das Schmuck- und Uhrengeschäft 1932, übrigens ganz in der Nähe: in der Relaisstraße 64,

...