Kabarettisten gastieren an der Konrad-Duden-Schule

Unter dem Motto „Was sie nicht sagen“ sind die Zweifler Michael Angierski (kl. Bild oben) und Elmar Thüner (kl. Bild unten) am Freitag, 23. November, 19.30 Uhr, (Einlass ab 19 Uhr) in der Stadtteilbibliothek Rheinau, Kronenburgstraße 45-55 (Konrad-Duden-Schule) zu Gast. Im aktuellen Programm sinnt das Duo dem nach, was unausgesprochen bleibt – sei es in Politik, Arbeitswelt oder Beziehung.

Michael Angierski wurde 1959 in Mannheim geboren. Nach absolviertem Musikstudium ist er nun als Diplom-Musiklehrer und stellvertretender Schulleiter an der Musikschule Mannheim tätig. Darüber hinaus ist er als Gitarrist, Darsteller und Sprecher sowohl solistisch wie in verschiedenen Musiktheatergruppen und Rundfunk-, Fernseh- und CD- Produktionen hervorgetreten.

Elmar Thüner wurde ebenfalls im Jahre 1959 in Hannover geboren. Im Anschluss an eine Ausbildung zum Bankkaufmann studierte er Rechtswissenschaft. Nach Referendarzeit und zwei Staatsexamen kehrte er in den Bankbereich zurück. Mittlerweile ist er auch als Dozent für Arbeitsrecht und Personalführung an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg tätig.

Näher Infos gibt es unter der Telefonnummer 0621/8 71 02 53 oder per Email: stadtbiblothek.rheinau@mannheim.de. mai (Bilder: zg)

