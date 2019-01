„Kameradschaft und stetige Weiterentwicklung“

„Gegenseitige Wertschätzung, kameradschaftliche Zusammenarbeit und stetige, zeitgemäße Weiterentwicklung“: Mit diesen Worten umreisen der neu gewählte Vorsitzende des Angelsportvereins 1946 Rohrhof (ASV) Andreas Bühler sowie sein Stellvertreter Jan Dorotik ihre Vorstellung von einem gelungenen Vereinsleben. Bei der jüngsten Versammlung des ASV hatten die Mitglieder beide einstimmig gewählt.

Bereits im Vorfeld war bekanntgeworden, dass es zu strukturellen Veränderung kommen würde, da der bisherige Erste Vorsitzende Udo Koch und der Zweite Vorsitzende Bernd Grieger angekündigt hatten, ihre Ämter niederzulegen.

In ihrem Amt bestätigt wurden außerdem Kassier Claudio del Mul und Schriftführer Jürgen Uhrig.

Die durch den Positionswechsel von Bühler und Dorotik nun vakanten Ämter des Jugend- und des Sportwartes wurden durch Jürgen Uhrig und Heinz Schreiner sowie Peter Schreiner und Claus Boxheimer besetzt.

Zur Generalversammlung des ASV Rohrhof hatten sich zahlreiche Sportfreunde in der Sporthalle des SV Rohrhof eingefunden. Der noch amtierende Erste Vorsitzende Udo Koch begrüßte die Anwesenden recht herzlich zu seiner letzten Tätigkeit in diesem Amt und wünschte allen Mitgliedern ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2019. Leider musste der Verein im letzten Jahr von vier Mitgliedern Abschied nehmen, zum Gedenken an die Verstorbenen erhoben sich die Anwesenden von den Plätzen.

Koch appellierte zurückhaltende Mitglieder, sich aktiver an Vereinsaktivitäten, vor allem aber bei der Durchführung des Fischerfestes, zu beteiligen. Koch freue sich im Namen aller Anwesenden über die Aufnahme von insgesamt vier neuen Mitgliedern, die er in den ASV-Reihen recht herzlich willkommen heißt.

Im Anschluss blickte Uwe Kanehl, der Vorsitzende des Fischerfestkomitees, auf die gelungenen Neuerungen des letztjährigen Festes zurück und hielt ein flammendes Plädoyer für die Erhaltung dieser Rohrhofer Traditionsveranstaltung.

Mit einem ersten dreifachen „Petri Heil“ beendete Andreas Bühler die Generalversammlung. mai

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.01.2019