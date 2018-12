Kinder aus dem Stadtteil wollen helfen

„Kinder haben für Kinder gebastelt!“ lautet das Motto, wenn heute, am Freitag, 14. Dezember, von 11 bis 21 Uhr, die Glücks-Paten am Sonderstand „Informieren und Helfen“ auf dem Weihnachtsmarkt am Wasserturm bunte Glassterne verkaufen. Der Erlös kommt sozial schwachen Rheinauer Kindern zugute.

Elf Rheinauer Kinder, alle selbst auf Hilfe angewiesen, haben in der Adventszeit Mitmenschlichkeit und soziales Engagement vorgelebt und durften mit Christiane Rudic vom Caritas-Quartierbüro Rheinau die Glaswerkstatt „Durchblick-Glasgestaltung“ besuchen. Inhaberin Katja Stade öffnete an einem Nachmittag ihre Werkstatt exklusiv für die kleinen Besucher, mit denen sie gemeinsam bunte Glassterne herstellte. Die kreativen Ergebnisse gehen an den gemeinnützigen Verein „Glücks-Paten“, der diese und weitere Bastelarbeiten von Erstklässlern der Gerhart Hauptmann Schule sowie vom Kindergarten St. Josef jetzt auf dem Weihnachtsmarkt verkauft.

Sozial Schwache beschenken

Die Einnahmen fließen an sozial benachteiligte Rheinauer Kinder zurück. „Und so schließt sich der Kreis“, freut sich Markus Schwarz-Riehle, Gründer der Initiative: „Wir sind jetzt ein Jahr am Start und konnten schon Vieles bewirken.“ Zum zweiten Mal wurden Geschenke gesammelt und können mit der Hilfe von Bürgern den Kindern an Heiligabend eine Freude machen. „Darüber hinaus“, so Schwarz-Riehle, seien oft ganz einfache Dingewichtig: der Ausflug mit dem Kindergarten, Geld für ein Klassenfoto, ein Kindertheater oder einen Zahnersatz.“ Das alles funktioniere jedoch nur über ein gutes Netzwerk: „Mit Menschen, die bereit sind, erwartungsfrei etwas zu geben – und mit denjenigen, die genau wissen, wo Unterstützung wirklich gebraucht wird.“ mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018