Kinder bekommen Überraschungstüten

Da aufgrund der Corona-Pandemie sämtliche Veranstaltungen und Angebote der Stadtteilbibliothek Rheinau abgesagt wurden, hat die Bibliothek für die Sommerferien wieder Überraschungstüten gepackt. Jedes Kind kann sich ab sofort eine bunte Papiertüte in der Freiburger Straße 9 abholen. In der Tüte befinden sich Termine für digitale Flitzebücher, ein Buch zum Ausleihen, eine Mal- und Bastelvorlage sowie eine Mini-Süßigkeit. Das Kindertheater (ab fünf Jahre) mit der Hexe Lilli kann stattfinden, und zwar am Freitag, 4. September, (nur mit Voranmeldung in der Bibliothek, Tel. 0621/87 10 253. Karten im Vorverkauf kosten 2,50 Euro für Kinder und fünf Euro für Familien. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.07.2020