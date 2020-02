„Kindern zeigen, dass man an sie denkt“

Für Rheinaus jüngsten Verein hat das Jahr 2020 gut angefangen: Beim Neujahrsempfang der Vereine erhielt die „Aktion GlücksPaten“ unter Vorsitz von Markus Schwarz-Riehle für ihre wertvolle Tätigkeit von der traditionsreichen Gärtnerei Kull eine Spende in Höhe von 1000 Euro.

Der Verein entstand im Jahre 2017; sein Ziel: „Rheinauer Kindern und Jugendlichen, die aus sozial benachteiligten Familien kommen, zu zeigen, dass es Menschen gibt, die an sie denken und sich um sie kümmern wollen“, so Schwarz-Riehle.

Im zurückliegenden Jahr 2019 haben die „GlücksPaten“ in diesem Sinne bereits Einiges bewegen können: Dank ihrer Unterstützung konnten für finanziell benachteiligte Kinder im Stadtteil Rheinau Fahrten ins Landschulheim, Museumsbesuche und Ausflüge realisiert, aber auch Musikunterricht oder Sprachförderung angeboten werden. Darüber hinaus half der gemeinnützige Verein, wenn finanzielle Mittel für den Ausbau einer Kindergarten-Küche, die Jugendraum-Ausstattung oder Spielplatz-Erweiterung nicht ausreichend vorhanden waren.

Vor Weihnachten ist die Aufstellung eines Wunschbaumes in der Sparkasse Rhein Neckar Nord, Filiale Rheinau, mittlerweile fast schon Tradition. Über das Quartierbüro Rheinau und die Kindergärten im Stadtteil spricht der Verein Familien an mit der Bitte, dass die Kinder einen Wunschzettel ausfüllen. Dort werden der Vorname des Kindes und das Alter mit dem Wunsch auf eine Karte geschrieben. Ab Anfang Dezember hängt diese Karte am Weihnachtsbaum in der Sparkasse Rhein Neckar Nord. So haben die Bürger die Möglichkeit, sich den Wunsch vom Baum zu nehmen und das Geschenk zu kaufen und zu verpacken. Stolze 230 Wünsche konnten dank des Engagements vieler Spender im Jahr 2019 erfüllt werden.

Damit das Geld genau dahin fließen kann, wo es dringend gebraucht wird, stehen die „GlücksPaten“ in engem Austausch mit den Rheinauer Kindergärten, Schulen und Institutionen. „Ohne die großartige und großzügige Unterstützung von Unternehmen und Vereinen wäre unsere Arbeit gar nicht möglich“, bekennt Markus Schwarz-Riehle – und dankt auf dem Neujahrsempfang im Stadtteil, stellvertretend für alle, einem der Spender: dem Ehepaar Kull von der gleichnamigen Gärtnerei.

Bereits zum wiederholten Male überreichten Andrea und Hans-Peter Kull einen Scheck, diesmal über 1000 Euro. Der Betrag stammt aus ihrer Advents-Spendenaktion, die der floristische Fachbetrieb auf den stolzen vierstelligen Betrag aufgerundet hat. Die „GlücksPaten“ sind dankbar: „Damit können wir auch in diesem Jahr unser Engagement für Kinder- und Jugendprojekte weiter fortsetzen“, betont Schwarz-Riehle.

