„Kontinuierliche Arbeit trägt Früchte“

„Es bewegt sich was in der Mallaustraße“, formuliert Christian Rohr, der stellvertretende Vorsitzende des dort angesiedelten Sport-Clubs (SC) Pfingstberg-Hochstätt: „Die kontinuierliche Jugendarbeit trägt immer mehr Früchte.“ Der SC hat es in diesem Jahr als immerhin eher kleiner Verein geschafft, alle Altersklassen mit mindestens einer Mannschaft, teilweise sogar mit bis zu drei Teams, zu besetzen. „Angesichts der zahlreichen Angebote, die es außerhalb des Fußballs gibt, ein großer Erfolg“, freut sich Rohr.

Jedoch nicht nur die Anzahl der gemeldeten Mannschaften, sondern auch die in diesem Jahr gezeigten Leistungen können sich sehen lassen. So haben sich die D1-Junioren für das Halbfinale der Kreisligameisterschaft qualifiziert. „Das krönt ihre starke Saison“, betont Rohr.

Mit einem großen Ziel trat die C-Jugendmannschaft zu Beginn der Runde an: Sie spielte das zweite Jahr in der Landesliga und wollte natürlich diese Klasse halten. „Das junge Team wuchs von Spiel zu Spiel an seiner Herausforderung“, urteilt Rohr, und schaffte am letzten Spieltag durch eine gute Leistung den Klassenerhalt. In der Landesliga wird in der kommenden Saison auch die B-Jugend spielen. Sie musste ebenfalls bis zum letzten Spieltag zittern, bis der Meistertitel in der Kreisliga und der damit verbundene Aufstieg gefeiert werden konnten.

Auch die A-Jugend spielte lange Zeit um den Aufstieg in die Landesliga mit. Am Ende reichte es hier dann aber nur für den dritten Platz.

„Es bedarf jedoch eines entsprechenden Umfelds, um den Spielerinnen und Spieler eine sportliche Heimat zu bieten“, betont Rohr und nennt die Neuorganisation der Jugendleitung und die Qualifizierung der Trainer: „Dies zahlt sich jetzt nach und nach aus.“

Was sie können, das wollen die Teams auch am 6. und 7. Juli zeigen: beim Denis-Unser-Turnier für die Altersklassen C, D, E, F und Bambini.

