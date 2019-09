Konzert im Rahmen der Orgeltage

Die Karl-Heinz Scholtissek Stiftung lädt für Sonntag, 15. September, um 18 Uhr, im Rahmen der Mannheimer Orgeltage zumHerbstkonzert in St. Konrad in Rheinau-Casterfeld, Im Wirbel 58, ein. An der Fischer und Krämerorgel spielt Genya Kai mit den Musikern des Instrumentalensembles Thomas Nauwartat-Schultze, Countertenor, Bradley Johnson, Violine, Carolin Johnson, Violine, sowie Eva Scherer, Cello.

Zur Aufführung kommen unter anderen Werke von Bach, Palestrina, Corelli, Vivaldi, Händel, Telemann und Mozart. Der Eintritt ist frei, um Spenden zugunsten der Karl-Heinz Scholtissek Stiftung wird gebeten.

Die St.-Konrad-Kirche wurde 1962 nach den Plänen von Heinz Heß errichtet. mai

