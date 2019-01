Kostenloser Rad-Verleih

Ob Transport von Getränkekisten, kleiner Umzug, Grillausflug ans Flussufer oder eine Tour mit der Kinderschar, ohne Auto ist das manchmal gar nicht so leicht. Doch der Verein „LaMa, Dein Lastenvelo Mannheim“ bietet im Januar und Februar auf der Rheinau einen kostenlosen Lastenradverleih an. Ausleihstation ist in diesem Zeitraum die Zweigstelle der Stadtbibliothek in der Kronenburgstraße 45 bis 55. Dann kann das Rad „LaMa #1“ kostenlos für jeweils bis zu drei Tage getestet werden. Nähere Informationen und Buchungen sind auf der Homepage www.lastenvelomannheim.de möglich.

Der Verein „LaMa“ hat im Zuge des von der städtischen Geschäftsstelle Radjubiläum „Monnem Bike“ ausgeschriebenen Wettbewerbs „Dein Radprojekt“ den Sonderpreis der Klimaschutzagentur gewonnen. Als Symbolbild wurde ein Andenkamel auf einem Lastenrad gewählt. Das stabile Dreirad aus den Niederlanden hat eine große braune Kiste vorn und wird allein mit Muskelkraft betrieben.

Die kostenfreie Ausleihe wird über ein Online-Buchungssystem und mit Unterstützung von verschiedenen Cafés, Vereinen oder kleinen Geschäften als Ausleihorten organisiert. Ziel ist es, das Lastenrad rotierend in vielen Stadtteilen Mannheims bereit zu stellen , damit jeder einmal in den Genuss kommen kann, ohne weite Wege zurücklegen zu müssen. Ausgeliehen werden kann bis zu drei Tage lang. Jeder Nutzer darf nur einmal pro Kalendermonat ausleihen.

Ein zweites Lastenrad „LittlE LaMa“ ist bereits seit Sommer 2018 dazugekommen. Die nächsten Monate wird der Radhof Neckarstadt Ausleihstation sein. Das „LittlE LaMa“ ist mit Elektro-Unterstützung und kann maximal zwei Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren transportieren. mai

