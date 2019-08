Kräftemessen beim Königsangeln

Um Königs- und Prinzenwürden geht es am Samstagvormittag, 17. August, wenn die Sportangler des ASV Rohrhof 1946 darum wetteifern, wer in diesem Jahr die Nase vorne hat und beim 68. Rohrhofer Fischerfest am 30. August mit der Königskette ausgezeichnet wird. „Spekulationen über den Gewinner waren in den zurückliegenden Wochen öfters zu hören, doch erst nach Abschluss dieses Fischens werden die Namen der Platzierten feststehen“, sagt Schriftführer Jürgen Uhrig. Meldungen zur Teilnahme nimmt Sportwart Peter Schreiner entgegen. Das Angeln findet am Vereinsgewässer statt. Die Verlosung der Angelplätze erfolgt am Mittwoch, 14. August, um 18 Uhr in der Fischerhütte. Geangelt wird am 17. August zwischen 7 und 11 Uhr. Es darf dabei mit zwei Gerten gefischt werden. Die Vereinsjugend wird ihr Angeln um die Prinzenwürden zum gleichen Zeitpunkt durchführen. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.08.2019