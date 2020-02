Kräftiges „Ahoi“ auch in den Vororten

Am Sonntag steigt die große kurpfälzer Narrenparade „driwwe“, also in Ludwigshafen. Für die, die es heimeliger möchten, gibt es eine Alternative vor Ort: In den Tagen danach veranstalten die Fasnachtsvereine des Mannheimer Südens eigene Umzüge in ihren jeweiligen Stadtteilen.

Den Anfang machen wie immer an Rosenmontag die Rheinauer. „Die Organisation liegt in diesem Jahr in den Händen der Sandhase“, teilt deren Präsident Holger Kubinski mit. Die bisherige Organisatorin Brigitte Szafranski, Vorsitzende der Gartenfreunde, die das viele Jahre gemacht hat, musste diesmal aus privaten Gründen passen.

Start ist wie immer am Rosenmontag, Punkt 14.11 Uhr, vor dem Nachbarschaftshaus am Rheinauer Ring. Von dort führt der Weg diesmal vom Rheinauer Ring die Durlacher Straße hinunter und biegt dann in die Schifferstadter Straße ein. Danach folgt die Abbiegung in die Relaisstraße. Dieser folgt der Zug bis zur Ecke Waldseestraße, in die dann abgebogen wird. Danach geht es wieder in die Durlacher Straße und von dort aus zurück zum Rheinauer Ring, wo die Auflösung erfolgt.

„Geschätzt sind es etwa fünf Kilometer Fußweg“, berichtet Kubinski: „Wir rechnen mit etwa 40 Minuten, die die Teilnehmer dafür brauchen.“

Eine Moderation erfolgt in diesem Jahr ebenso wenig wie eine Bewirtung, wie Kubinski auf Anfrage mitteilt. Geblieben ist dagegen der Kehraus, und zwar im Gemeindesaal St. Antonius (Eingang Rheinauer Ring) ab 15.11 Uhr. Das „Närrische Treiben“ dort bietet auch einen Kindermaskenball, wobei die schönsten Kostüme prämiert werden.

In Neckarau frühere Strecke

Doch damit ist für die Karnevalisten im Süden Mannheims noch nicht Schluss. Tags darauf, am Fasnachtsdienstag, verlagert sich das Geschehen in den nördlichen Nachbarstadtteil, nach Neckarau. Um 14.11 Uhr startet dort der Fasnachtszug.

Hier gibt es eine neue Route, nämlich die alte. Denn im vergangenen Jahr musste auf Grund von Straßenbauarbeiten der Weg direkt in die Wörthstraße führen, bevor er die traditionelle Strecke wieder aufnahm; die Rosenstraße und der gesamte Kappes fielen weg. In diesem Jahr gilt wieder die altbekannte Route von 2018 und davor (siehe Grafik). „Das sind 4,5 Kilometer“, weiß Rolf Braun aus vielen Jahren Erfahrung an der Spitze der „Pilwe“.

Anders als in der breiten und schnurgeraden Relaisstraße auf der Rheinau, sind die Straßen in Neckaru zuweilen eng und verwinkelt. Und so scheint an den Straßenrändern genau so ein Andrang zu herrschen wie in den Karnevalshochburgen.

Die größte Traube von Schaulustigen bildet sich traditionell auf und um den Neckarauer Marktplatz. Hier sorgt nämlich die Sängerhalle Germania, wie bereits seit Jahrzehnten Tradition, für Speis und Trank. Auch die traditionelle Hofsause von Peter Remp in der Friedrichstraße ist natürlich wieder geöffnet. „An diesen beiden Stationen gibt es auch eine Moderation“, berichtet die Vorsitzende der IG, Claudia Küstner.

Geblieben ist auch die Prämierung der besten Umzugs-Nummern, die wie immer von der Interessengemeinschaft der Vereine vorgenommen wird. Ausgelobt werden die ersten drei Plätze, und zwar von einer Jury, die sich aus Vorstandsmitgliedern der IG und weiteren sachkundigen Persönlichkeiten zusammensetzt. „Diese Personen werden mittels eines Punktesystem unabhängig voneinander bewerten“, erläutert Claudia Küstner: „Die Auswertung aller Bewertungen ergibt dann die Sieger.“ Deren Ehrung findet auf dem Marktplatz statt. Denn einen Kehraus wie in vielen Jahren zuvor gibt es seit 2019 leider nicht.

Für die Aktiven ist der Neckarauer Zug eine große Kraftanstrengung. Neben 40 Ehrenamtlichen der „Pilwe“ sind sieben Mann vom Roten Kreuz und zehn Vertreter der Polizei im Einsatz. Auf der Rheinau sieht es ähnlich aus. Auf die Frage, ob es neue Anforderungen von Seiten der Behörden gebe, kann „Pilwe“-Präsident Rolf Braun zumindest erleichtert antworten: „Nein“.

Auf der Rheinau bleiben die Anforderungen wenigstens erträglich: „Erstmals mussten wir die Umzugsstrecke ablaufen und Schäden bildlich festhalten und an entsprechende Stellen bei der Stadt mit Angabe der Hausnummern melden“, berichtet Holger Kubinski: „Klar, diese zusätzliche Arbeit ist für Ehrenamtliche immer schwierig. Aber die gemeldeten Schäden wurden tatsächlich in Ordnung gebracht.“

Nach den Erfahrungen des Vorjahres hat Kubinski ohnehin andere Sorgen: 2019 musste der Zug auf der Rheinau aus Witterungsgründen abgesagt werden. Für dieses Jahr hofft der Präsident der „Sandhase“ daher vor allem „auf bestes Wetter.“

