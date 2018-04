Kritik an Verlust von Parkplätzen

Anzeige

Die Pläne zeigen, dass die Straße vor der Versöhnungskirche unterbrochen ist, die Parkplätze unter einem Baumdach verschwinden, dort auch WC und Abfallcontainer integriert sind, der Brunnen in die Mitte des Platzes versetzt, das Kriegerdenkmal aber erhalten wird – nach heftigen Protesten der Rheinauer Bevölkerung gegen eine Verlegung.

Konfliktpunkt Kriegerdenkmal

Elligers Worte zeigen jedoch, dass Stadtplaner und Architekten davon nach wie vor wenig begeistert sind. „Ich habe ein Problem mit dem Denkmal“, macht er keinen Hehl aus seiner Meinung. Zum einen aus historischen Gründen: Zu Beginn des Dritten Reiches errichtet, offenbare das Bauwerk mit dem martialisch gestalteten Soldatenkopf einen „verherrlichenden Charakter“: „Dieses Denken ist uns doch heute fremd.“

Zum Zweiten besitze es durch seine „theatralische Gestaltung“ mit Garten eine zu starke Dominanz für den Platz. Da jedoch auch das Denkmalamt eine Verlegung ablehnt, soll das Bauwerk erhalten bleiben, allerdings ohne Garten außen herum.

Viele Bürgerfragen kommen auf. Etwa: Bleibt der Markt erhalten? Ja, versichert Elliger: „Und zwar mit der Möglichkeit zu wachsen.“ Sitzgelegenheiten finden nicht nur Zustimmung: „Dann haben wir hier noch mehr Dreck als bisher und weiter eine Rattenplage“, klagt eine Frau: „Gehen Sie raus und sehen Sie sich das Hochbeet an, das gerade frisch bepflanzt worden ist: Wieder alles voller Pizzakartons und Bierdosen.“

Vor allem jedoch der Verlust von Parkplätzen erregt die Gemüter. „Das ist eine Fehlgeburt“, urteilt ein Mann über die Planung – und über die Planer: „Ihr seid ja total weltfremd.“ „Das ist eine blauäugige Planung“, formuliert etwas milder ein anderer Anwohner: „Wo sollen denn die Autos hin?“ Der Parkdruck werde sich in die Seitenstraßen verlagern. „Es ist nicht unsere Aufgabe als Politik, eine Stadt für Autos zu bauen, sondern für Menschen“, erwidert Fraktionschef Ralf Eisenhauer – und stößt damit auf wenig Verständnis.

„Um diesen Platz befinden sich einer der wenigen Metzger, die wir noch haben, die Bank, die Apotheke und die Post“, erinnert eine Frau: „Ich will mir von der Politik nicht vorschreiben lassen, wie ich dahin komme.“ Ein anderer Bürger ergänzt: „Wir in Rheinau-Süd haben keine Post mehr, müssen also hierher. Und wenn ich ein sieben Kilo schweres Paket aufgeben will, kann ich nicht mit dem Rad kommen.“

Garage als Alternative?

„Direkt neben dem Marktplatz haben wir eine Garage, in der ständig 80 bis 100 Stellplätze frei sind“, erinnert Stadtrat Thorsten Riehle: „Die kennt nur keiner und benutzt daher auch keiner.“ Die Anwohner jedoch kennen sie: „Wenn Sie Ihr Auto morgens dort abstellen und abends wieder hinkommen, fehlen Radkappe und Seitenspiegel“, klagt eine Frau.

Klaus Elliger kann die Diskussion nicht verstehen: „Wenn die Rheinau die 120 Stellplätze hier behalten will, dann muss sie das nur sagen“, so der Stadtplaner: „Dann bleibt der Platz eben, wie er ist. Der Gemeinderat wird hier nicht den teuersten Parkplatz Mannheims bauen.“ Das dafür vorgesehene Geld werde mit Sicherheit seine Verwendung finden: „Andere Stadtteile warten nur darauf.“

