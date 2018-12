Kunstschnee als Spezialeffekt

Von ihrer Handfläche pustete Organisatorin und Dirigentin Elena Kleiser-Wälz weißen Kunstschnee ins Publikum. Sozusagen als theatralischer Showeffekt. „Ich habe sämtliche Musiker und Künstler zusammengerufen. Und alle haben zugesagt“, freute sich Dirigentin Elena Kleiser-Wälz, die über ein breites künstlerisches Netzwerk im Mannheimer Süden verfügt. Über Gemeindegrenzen hinweg. In der evangelischen Versöhnungskirche im Stadtteil Rheinau fand erstmals das große Weihnachtskonzert „Winterklänge“ statt, mit den unterschiedlichsten Akteuren. Deshalb war das Gotteshaus voll besetzt mit Besuchern.

„Was unterscheidet eine Kirche von einem Konzertsaal? In der Kirche muss man mitsingen“, animierte Pfarrer Uwe Sulger, der sich in seiner Rede an seine Kindheit erinnerte und wie man damals traditionell Weihnachten wahrnahm. Zur Eröffnung des besonderen Weihnachtskonzerts stimmten sämtliche Teilnehmer das Lied „Herbei, o ihr Gläubigen“ an. Als sich danach Erzähler Michael Kußmann in einen klassizistischen Sessel setzte und ein goldenes Buch aufschlug, trug der weißbärtige Vorleser daraus einige selbstgeschriebene Weihnachtsgeschichten vor. „Also kam er selbst als Mensch in Gestalt eines kleinen Kindes in Armut nach Bethlehem“, zitierte Erzähler Kußmann, der versuchte, den ursprünglichen Sinn des Weihnachtsfestes zu vermitteln, aus seinem Buch in Bezug auf die Geburt Jesu.

Außerdem spielten Valentina Batura am Hackbrett und Pianistin Elena Kleiser-Wälz, die seit einem Jahr in Weinheim an der Bergstraße wohnt, das Stück „Winter“ aus den berühmten „Vier Jahreszeiten“ von Vivaldi. In der Versöhnungskirche verloren die lauschenden Besucher jedes Zeitgefühl. Später schob das Duo die Nummer „Fröhliche Weihnacht überall“ hinterher. Seit anderthalb Jahren lebt Valentina Batura, die gebürtig aus der weißrussischen und 150.000 Einwohner zählenden Stadt Baryssau stammt, in Mannheim. Ihr Ehemann habe die Künstlerin in die Kurpfalz gebracht.

Weißrussisches Instrument

„Ich habe Musik in Minsk am Konservatorium studiert“, erzählte Zitherspielerin Valentina Batura. „Das Hackbrett in ein typisch weißrussisches Instrument“, schilderte die 27-Jährige, die zwei grün-blaue Schmetterlings-Tätowierungen auf ihren beiden Armen besitzt.

Während des Konzertes gab zudem der Kinderchor „Lollipop“ die Stücke „Steuer-Rap“ und „Maria durch ein Dornwald ging“ zum Besten. Sanfte Töne zupfte ebenso die Harfenistin Nina Fischer in die Luft, die zusammen mit Pianistin Elena Kleiser-Wälz das Lied „Mariä Wiegenlied“ und später solistisch das Werk „Küss mich, halt mich, lieb mich“ zu Gehör brachte. Zwischendurch bewies Geschichtenerzähler Michael Kußmann sein Talent als akustischer Nasentrompeter, obwohl der 64-Jährige diese Bezeichnung nicht mag. „Das geht mit dem Kehlkopf, das ist eine Trompetenimitation“, erklärte Erzähler und Chorsänger Michael Kußmann. „Ich mache von Kindesbeinen an Musik.“ Darüber hinaus sangen und spielten im Rahmen des Konzerts noch die Sängerinnen Angela Sulger und Heidi Wolf, ein Blockflöten-Ensemble („Tanz der Zuckerfee“), der Chor der Martinskirche unter Leitung von Sybille Buchmann und der Projektchor der Immanuel-Pfingstbergkirche. Schließlich gipfelte das Adventskonzert in dem gemeinschaftlich gesungenen Lied „O du Fröhliche“.

