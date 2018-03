Leider nicht zu verhindern

Anzeige

Die Poststelle in Rheinau-Süd ist geschlossen. Bürger dieses Ortsteils, die künftig Postdienstleistungen in Anspruch nehmen wollen, müssen nun nach Kern-Rheinau oder in den Brühler Ortsteil Rohrhof. Das ist nicht gut. Zu ändern ist es jedoch nicht.

Die Rechtslage ist eindeutig. Sie gibt der Post Recht. Die Vorgabe, wonach eine Poststelle nicht weiter als zwei Kilometer von einer Siedlung entfernt sein darf, ist erfüllt. Wer mit den Folgen vor allem für ältere Menschen argumentiert, hat natürlich völlig Recht. Aber dies übersieht, was mit der Privatisierung der Post geschah: Sie ist heute ein börsennotierter Konzern. Ihre Verantwortlichen sind geradezu verpflichtet, alleine betriebswirtschaftlich optimal zu agieren.

Das musste jedem klar gewesen sein, als die Post privatisiert wurde. Wenn lokale Vertreter jener Parteien, die dies im Bund damals unterstützt haben, heute beklagen, was geschieht, dann ist dies blanke Augenwischerei. Was heute geschieht, ist kein Unglück, das wie ein Unwetter über uns hereinbricht; es ist zwangsläufiges Ergebnis früherer Politik.