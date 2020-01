Leise Töne statt Hau-drauf-Rede

Bei Öffnung des Saales ist Christoph Hambusch noch sichtlich nervös. „Wie viele werden kommen?“, fragt sich der Vorsitzende der Rheinauer CDU. 72 Stühle sind zum traditionellen Neujahrskaffee des Ortsverbandes gestellt, am Ende müssen von dem Stapel, der am Rande des Saales wartet, immer weitere geholt werden. So ist nach den gut zwei Stunden der Gastgeber vollauf zufrieden: „Ein schöner Erfolg“, freut er sich. Und der Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel bekennt in seinem Grußwort: „Ich bin positiv überrascht, dass der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt ist.“

Doch der große Andrang ist ja eigentlich kein Wunder. Denn als Festrednerin ist Susanne Eisenmann angekündigt, Ministerin für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg, aber zugleich Spitzenkandidat der CDU für die anstehende Landtagswahl. Im Frühjahr 2021 will sie den grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann ablösen, der jetzt noch ihr „Chef“ ist.

Nicht nur CDU‘ler im Saal

Für dieses Ziel ist sie derzeit unentwegt im Lande auf Achse. Am Morgen des gleichen Tages hält sie bereits in Reutlingen eine Rede, am Nachmittag hier auf der Rheinau, kommenden Sonntag in Ladenburg. Ganz in Grün gewandet, begrüßt sie die anwesenden Honoratioren, unter ihnen Erster Bürgermeister Christian Specht und Polizeipräsident Andreas Stenger. Übrigens sind im Saal keineswegs nur Mitglieder der CDU, sondern einfach viele Interessierte, sogar Bezirksbeiräte von SPD und Grünen, Schulleiter, Pfarrer, viele Vereinsvertreter. Dieses Auditorium prägt ihre Rede.

Obwohl sie in Stuttgart als durchsetzungsstark gilt, daher mal als „Eisenfrau“, mal als „einziger Mann im Kabinett“ apostrophiert wird, hält sie hier im voll besetzten Gemeindesaal der evangelischen Versöhnungskirche keine Hau-drauf-Rede. Es wird eher ein Vortrag, der zumeist nachdenklich daherkommt, doch nicht ohne Humor, aber auch mal scharf, wenn sie das für nötig hält.

Anschauliche Bilder

Einer dieser Anlässe ist die Stelle, in der sie sich dem verunglückten Gag des Westdeutschen Rundfunks widmet, der im Kinderlied „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ diese Oma als „Umweltsau“ bezeichnet. „Meine Oma war keine Umweltsau“, meint die 55-Jährige ärgerlich: „Meine Oma hat Strümpfe gestopft, statt sie wegzuwerfen und neue zu kaufen. Und sie hat Marmelade in Gläsern eingekocht, die sie immer wieder gewaschen und wieder verwendet hat.“ Das kommt an bei dem zumeist älteren Publikum.

Dabei sei sie nicht gegen Umweltpolitik, betont die Rednerin. Im Gegenteil: Bewahrung der Schöpfung sei ein urchristliches Anliegen. Und so findet sie auch gut, dass Schüler für dieses Ziel auf die Straße gehen: „Aber es muss ja nicht gerade während des Unterrichts sein“, sagt sie unter dem Applaus des Saales. Und die anwesenden Schulleiter hören aufmerksam zu.

Bei vielem, was sie sagt, verwendet sie Formulierungen, welche die Menschen verstehen. Als Land ohne Rohstoffe müsse Deutschland auf Bildung setzen, und diese Weisheit heißt bei Eisenmann: „Wer nichts im Boden hat, braucht was in der Birne.“ Es dürfe aber nicht nur akademische Bildung sein: „Wir haben unheimlich viele Leute, die Häuser planen können, aber kaum noch welche, die sie bauen.“ Auch dieser Umstand ist hier nicht fremd.

Und selbst das komplizierte Thema Digitalisierung wird bei dieser Rednerin plastisch: „Wenn Sie den ,Tatort‘ aus Stuttgart sehen, dann telefonieren die beiden Ermittler dort mit den Handys. Doch das geht an vielen Stellen der Stadt gar nicht.“

Selfies und Anliegen

Nach einer Stunde Rede steht die Ministerin, für einen Neujahrsempfang nicht selbstverständlich, für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung. Vieles kommt aufs Tapet, auch Unangenehmes, wie die Schließung des Griechisch-Angebotes auf dem Waldhof. Die Ministerin pariert die Kritik. Sachlich, ruhig, nie genervt.

Im Anschluss nimmt sie Platz, verfolgt die lustige politische Videoshow, die Bezirksbeirat Wolfgang Göck präsentiert, lacht auch über die durch den Kakao gezogenen CDU-Größen herzhaft. Und sie steht bereit für das, dem Politiker heutzutage nicht entfliehen können: Selfies. Andere sprechen sie an mit persönlichen Anliegen, der Pfingstberger Maler Hermann Simon Wind übergibt eine CD mit seinen Bildern für die Stuttgarter Staatsgalerie. Eisenmann nimmt sie mit nach Stuttgart – und den Rheinau-Bildband.

