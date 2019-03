Letztes „Ahoi“ in den Vororten

Am Sonntag steigt die große kurpfälzer Narrenparade in der Mannheimer Innenstadt. Für den, der es vertrauter möchte, gibt es eine Alternative vor Ort: In den Tagen danach veranstalten die Fasnachtsvereine des Mannheimer Südens ihre Umzüge in den jeweiligen Stadtteilen.

Den Anfang machen wie immer an Rosenmontag die Rheinauer. Organisiert wird dieser Lindwurm bereits seit mehreren Jahren von einem eigenen Festzug-Komitee, natürlich in enger Zusammenarbeit mit dem Karnevalverein „Die Sandhase“. Federführend dabei ist auch in diesem Jahr die Vorsitzende der Rheinauer Gartenfreunde, Brigitte Szafranski.

Festzug-Komitee auf der Rheinau

Auch in diesem Jahr haben die Ehrenamtlichen wieder viel Mühe in die Organisation gesteckt. Im Vorfeld wurden Vereine und Organisationen des Stadtteils angeschrieben und gebeten, bei der Kappenfahrt mitzumachen. Viele meldeten sich, und so sind neben den Fasnachtern von den „Sandhase“ bislang 17 Vereine und Organisationen wieder mit dabei – fast so viele wie am Festzug beim Großen Stadtteilfest.

Mit dabei sind nach Angaben von „Sandhase“-Chef Holger Kubinski zum Beispiel die großen Vereine TSG und Turnverein, die Parteien CDU und SPD, aber natürlich auch die Kindergärten, deren kleine Teilnehmer die Zuschauer stets begeistern.

Start ist wie immer am Rosenmontag, Punkt 14.11 Uhr, vor dem Nachbarschaftshaus am Rheinauer Ring. Neu ist allerdings der weitere Zugweg. „Nach Rücksprache mit den Behörden müssen wir den Umzugsweg in diesem Jahr leider erneut anpassen“, sagt Holger Kubinski, der Präsident der „Sandhase“.

So führt der Weg diesmal vom Rheinauer Ring die Durlacher Straße hinunter und biegt dann in die Schifferstadter Straße ein. Danach folgt die Abbiegung in die Relaisstraße. Dieser folgt der Zug bis zur Ecke Waldseestraße, in die dann abgebogen wird. Danach geht es wieder in die Durlacher Straße und von dort aus zurück zum Rheinauer Ring, wo die Auflösung erfolgt.

Moderation und Bewirtung

Auch in diesem Jahr erfolgt wieder eine Moderation. „In der Relaisstraße / Einmündung Schifferstadter Straße“, kündigt Helmut Losert an, der dafür seit langem versiert verantwortlich zeichnet. Dort erfolgt auch die Bewirtung – wie seit vielen Jahren durch Optikermeister Michael Lösch, den stellvertretenden Vorsitzenden des Gemeinnützigen Vereins und des Fördervereins Parkschwimmbad, dessen Mitglieder ihm kräftig helfen. Im Gemeindesaal St. Antonius (Eingang Rheinauer Ring) erfolgt mit dem Närrischen Treiben ab 15.11 Uhr der Kehraus.

Doch damit ist für die Fasnachter im Mannheimer Süden noch lange nicht Schluss. Tags darauf, am Fasnachtsdienstag, verlagert sich das Geschehen in den nördlichen Nachbarstadtteil, nach Neckarau. Um 14.11 Uhr startet der Fasnachtszug.

Auch hier gibt es eine neue Route. „Grund sind Straßenbauarbeiten, die noch andauern“, erläutert „Pilwe“-Präsident Rolf Braun.

So führt der Weg diesmal direkt in die Wörthstraße, bevor er die traditionelle Strecke wieder aufnimmt. „Die Rosenstraße und der gesamte Kappes fallen diesmal also weg“, erläutert Braun.

Anders als in der breiten und schnurgeraden Relaisstraße auf der Rheinau, sind die Straßen in Neckaru zuweilen eng und verwinkelt. Und so scheint an den Straßenrändern genau so ein Andrang zu herrschen wie in den Karnevalshochburgen.

Apropos Karnevalshochburgen: Die „Alten Herren“ (AH) des TSV Neckarau verfügen an diesem Tag über einen Prunkwagen vom Rosenmontagsumzug in Mainz. Direkt nach dessen Ende fährt er nach Mannheim, um dort am Dienstag in Neckarau für den TSV teilzunehmen.

Die größte Traube von Schaulustigen bildet sich wohl auch in diesem Jahr auf und um den Neckarauer Marktplatz. Hier sorgt nämlich die Sängerhalle Germania, wie bereits seit Jahrzehnten Tradition, für Speis und Trank. Einen Kehraus im Saale wie zuletzt St. Jakobus gibt es diesmal jedoch nicht. „Kein Verein war in der Lage, dies zu organisieren“, bedauert Rolf Braun.

So wird der Marktplatz auch Schauplatz jener Ehrung sein, die bislang stets im Saale stattfand: Die Prämierung der besten Umzugs-Nummern.

