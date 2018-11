Licht der Inspiration erfüllt die Herzen

Wie zuckende Blitze ragen die Leuchten aus der Massivwand der Rheinauer Versöhnungskirche. Der schwärzliche Jesus prangt vor der blattgoldenen Sonne und ist in all seiner Heiligkeit auch schon ein Stückchen Kunst für sich an einem Abend, der ihr ganze sechs Stunden zu widmen verspricht.

„Kunst? Genuss? Oder die Kunst am Genuss, um Kunst wirklich genießen zu können?“ – Pfarrer Uwe Sulger ist mit einer definitiven Antwort auf diese Frage kaum einverstanden und sieht die Lange Nacht der Kunst und Genüsse vielmehr als Wechselwirkung beider Disziplinen, die es zu nutzen gelte. Das ließen sich weder Stadtrat Thorsten Riehle, der zur Eröffnung persönlich erschienen war, noch die Geschäftsleute zweimal sagen und verwandelten die gesamte Relaisstraße zu einer Erlebnismeile der anderen Art.

Der singende Pizzabäcker Naro Vitale gibt schon früh am Abend einen ersten Fingerzeig, wohin es in den kommenden Stunden gehen kann. Denn während italienische Belcanto-Klassiker wie „Bella Ciao“ im Rheinauer Bistro nur elektrisch durch die Boxen jagen, herrscht vor dem Sonnenstudio SunFresh selbstkreierte Volksfeststimmung.

Popcorn für guten Zweck

Mit fester Stimme am Headsetmikrofon, bringt Naro Vitale den Teig in Form und belegt die wohlriechende Köstlichkeit, während sich die ersten hungrigen Passanten bereits ein Stück sichern. Ein Auftakt nach Maß, der sich an knapp zwei Dutzend Stationen aufs Vielfältigste fortsetzt. Denn während die Florian-Apotheke ihr 40-jähriges Jubiläum mit Teigröllchen, selbstgemachten Cupcakes und farbenfrohen Gemälden begeht und die soziale Aktion „GlücksPaten“ auf der Straße Popcorn an süße Schleckermäuler verteilt, fliegen die Füße der Tänzer aus der Tanzschule „InTango“ bei Creativ Cosmetik nur so über das Parkett.

Was freilich nichts daran ändert, dass sich zwei Leuchtturm-Stationen über den Stadtteil erheben, die allen anderen Einzelhändlern glanzvoll vorführt, wie man das ganz große Publikum an sich bindet. Einer von ihnen ist der Brillenspezialist Optik Faust, der nicht nur die eigene Kundschaft schon lange im Vorfeld auf einen besonderen Abend einstimmte, sondern dieses Versprechen mit der Band „Hoaggelfisch“ auch imponierend einlöst. Mit ihren sieben Musikern passt die Band im rappelvollen Laden zwar kaum aufs Parkett - die rasante Mischung zwischen poppigen Bon Jovi-Arrangements und eigenen Rockballaden schmettern die Musiker aber derart wirkungsvoll, dass man nur ins Schwärmen geraten kann.

Ähnliches darf man auch über die katholische Antoniuskirche sagen, die mit ihrer Aktion „Dein Licht für Mannheims Kinder“ im Wortsinn ein sichtbares Zeichen für eine geschlossene Gesellschaft setzt, in der jeder seinen Platz hat. Und damit soll keineswegs allein gemeint sein, dass Menschen schon vor den Heiligen Hallen ihr Stockbrot in die offen prasselnden Lagerfeuer-Flammen halten und sich an warmen Getränken erfreuen: Das wahre Licht der Inspiration geht einem im Innenraum auf, der nicht nur wechselweise durch das Engagement junger Bands tonal, sondern mit einem gigantischen Leuchtenstrang auch optisch mit reiner, positiver Energie geflutet wird. Es ist ein Licht, das sinnbildlich für all die Freude steht, die an diesem Abend auf der Rheinau geteilt wird. Bezirksbeirat Christoph Hambusch fasst es ganz treffend ins Wort, wenn er im „MM“-Gespräch wissen lässt, dass die „Lange Nacht“ „ohne Zweifel das Beste“ sei, was Mannheim zur Belebung seiner Vororte habe geschehen können.

Denn ohne Mühe registriert das Auge, dass Straßenzüge, die sonst zu dieser Stunde längst wie leergefegt erscheinen, plötzlich von Lachen und Frohsinn geziert sind. Eine Schönheit, die man in der Jobbörse bei warmer Kartoffelsuppe, einem Gewinn am Drehrad und großartig gezeichneten Karikaturen von Lajos Feher und Melinda Sellei so kostbar genießen darf, wie schwerlich andernorts. Wegweisend! mer

