Lichterketten lassen Tanne funkeln

Auch in diesem Jahr darf der beleuchtete Weihnachtsbaum auf dem Gontardplatz nicht fehlen, dafür sorgte die Bürgerinitiative Blühender Gontardplatz, die sich auch ganzjährig um die Begrünung kümmert. Bei der Aufstellung der acht Meter hohen Nordmanntanne gab es eine kleine Feier mit Glühwein für die Anwohner und Musik von Julian Menge auf der Trompete.

Die Stimmung war fast schon wie auf einem kleinen Adventsmarkt. „Seit 13 Jahren haben wir einen Weihnachtsbaum. Am Anfang waren es kleine Pflanzen aus Privatbesitz, seit 2009 bekommen wir einen großen von einer Baumschule aus Mudau im Odenwald“, sagte Irmtraud Kochte von der Bürgerinitiative. Hauptsponsor der Tanne ist die Sparkasse Rhein Neckar Nord. Norman Schlupp, Filialleiter Lindenhof, war zur Aufstellung gekommen und schaltete zusammen mit Irmtraud Kochte den Strom an, der die Lichter des Baumes zum Erleuchten brachte. Insgesamt wurden fünf Lichterketten mit insgesamt 150 Lämpchen verwendet, aufgestellt hat den Baum die Freiwillige Feuerwehr, die mit einer Drehleiter anrückte, um den Koloss zu bändigen. Am unteren Ende des Stammes ist er mit einer Halterung gesichert, damit er nicht umfällt, falls es stürmisch wird.

Die Bürgerinitiative wurde im Jahre 1999 von Irmtraud Kochte und dem inzwischen verstorbenen Stadtrat Horst Wagenblaß gegründet, um den Platz mit Begrünungen sehenswert zu machen. Es handelt sich hierbei nicht um einen eingetragenen Verein, sondern um eine lose Gruppe.

Der Gontardplatz ist ein zentraler Punkt am Eingang zum Lindenhof, daher hat er auch eine repräsentative Funktion. Wer vom Hauptbahnhof kommt oder von der Brücke herunterfährt, blickt geradewegs auf den Gontardplatz. Aufgrund von Gleisverlegungen, Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg und Umgestaltungen hat er in seiner über 150-jährigen Geschichte oft sein Aussehen verändert. Komplett neugestaltet wurde er im Jahre 2014. Kochte und Wagenblaß konnten damals für ihr Vorhaben einige namhafte Sponsoren gewinnen. Kge

