Lieder und Lichter am See

Die Premiere im vergangenen Jahr – sie war ein voller Erfolg. „Mal sehen, wie viele heute kommen“, meint Sascha Sigl, Schriftführer der BASF-Siedlergemeinschaft Rheinau-Süd: „Die Zahl der Anmeldungen war nicht so groß.“ Doch das hatte, wie sich zeigen sollte, wenig zu sagen. Als der stellvertretende Vorsitzende Jürgen Haller die Teilnehmer der zweiten Fackel- und Taschenlampenwanderung beim Abmarsch durchzählt, da sind es „wieder etwa 200“.

Gemäß dem satzungsmäßigen Ziel ihres Vereins, die Menschen in Rheinau-Süd zusammenzuführen, überlegte der 2017 ins Amt gekommene neue Vorstand der Siedler, wie er das erreichen kann. Schatzmeisterin Christine Kubitza hatte die Idee zur Wanderung mit Liedern und Lichtern um den See.

Die Premiere wurde ein Erfolg – ebenso die zweite Folge in diesem Jahr. Punkt 18 Uhr ist der Treffpunkt, der Marktplatz von Rheinau-Süd, gut gefüllt. Gegenüber, vor der Sparkasse, werden gegen eine Gebühr von zwei Euro die Fackeln ausgegeben. Sascha Sigl gibt letzte Hinweise für deren Benutzung. Die Fackelträger mögen am Rand laufen, die Kinder mit den Taschenlampen in der Mitte: „Das gibt ein schönes Bild.“ Und er mahnt zur Vorsicht: „Es ist immer noch sehr trocken.“ Jürgen Haller bildet daher den Anschluss des Zuges – mit Rettungsweste, Feuerlöschdecke und Feuerlöscher.

Gemeinsames Singen

Doch es soll nicht nur gelaufen, sondern auch gesungen werden. Schon auf dem Marktplatz geht es los: Begleitet von Monika Kress am Akkordeon und Gerhard Simeth an der Gitarre, intonieren die Anwesenden „Kein schöner Land“ – welch passendes Motto für diese Kulisse!

Im Anschluss setzen sich die Teilnehmer in Bewegung, starten zu ihrem Marsch vom Marktplatz um den Rheinauer See. Es ist ein ganz besonderes Bild auf dieser Strecke, auf der keine Laternen stören können, die Fackeln und Taschenlampen leuchten zu sehen. Aber auch eine mobile Lautsprecheranlage wird mitgeführt, um die Pausen an zwei Haltepunkten zu gestalten. Der erste ist auf dem Parkplatz der Wasserski-Anlage. „Das Wandern ist des Müllers Lust“ – ein Titel, der natürlich umgesetzt werden muss. Und so geht es weiter – bis zum zweiten Halt, an der BMX-Anlage. Nach gut einer Stunde kehrt die Gruppe zum Ausgangspunkt im Ortskern zurück.

Im Garten des Siedlerheims „Seeblick“ warten Aktive der Siedlergemeinschaft bereits mit der Stärkung: Würstchen und Stockbrot, das die Kinder an den entzündeten Lagerfeuern selbst backen können, Glühwein für die Erwachsenen und Kinderpunsch für die Kleinen.

Doch da, wie eingangs vermerkt, die Zahl der Anmeldungen geringer war als die der Teilnehmer, sind Glühwein und Würstchen schnell weg. Vereinschef Hans Held ist trotzdem zufrieden: „Ein schöner Erfolg.“

