„Löschangriff“ auf Apfel- und Birnbäume

Anzeige

Pitschnasses Finale

Und wie viel Liter lebenswichtiges Nass hat da jeder Baum abbekommen? „Mehr nach Gefühl, aber so viel, dass halt jeder ordentlich was hat und eine Weile damit klar kommt“, berichtet der zwölfjährige Konrad-Duden-Realschüler und Feuerwehrjugendsprecher, Leon Scherb. Ihm ist es zu einem großen Teil zu verdanken, dass die Jugendfeuerwehr nach einer langen Periode mit immer weniger Mitgliedern, seit einiger Zeit wieder mit zwölf Mädchen und Jungs aktiv ist. Vor etwas mehr als einem Jahr hatte er die Idee, die Jugendarbeit der Feuerwehr auf der Rheinau wieder aufleben zu lassen. Mit Hilfe seiner Stellvertreterin Leonie Werle (14) warb er bei Mitschülern, Freunden, deren Geschwistern und startete Facebook-Aufrufe. Seine Antriebsfeder: „Es macht mir einfach Spaß zu helfen, was Gutes zu tun, draußen zu sein. Viel mehr als nur vor dem PC zu hocken.“

„Die Aktion hat jedenfalls nicht nur uns, sondern auch den Kindern Spaß gemacht“, bestätigt auch der Vize-Vorsitzende der SPD-Rheinau, Thorsten Riehle.

Zum Schluss gab es noch eine ganz besonders nasse Belohnung: eine Wasserschlacht. Und wer bekam die meisten Treffer ab? „Wer wohl?“, räumt Feuerwehrkommandant Scherb lachend ein: „Natürlich ich.“ Nachdem sich die Mädchen und Jungs gegenseitig nass gespritzt hatten, war Scherb, begleitet von dem „Alle auf Michael“-Rufen das beliebteste Ziel.

Der nimmt es mit Humor: „Das war in erster Linie eine super Abkühlung – und schließlich kein Drama, sondern nur Wasser.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.08.2018