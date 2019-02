Lösungen finden und Projekte im Stadtteil mitgestalten

Zu einer Zukunftswerkstatt mit Kommunalpolitikern und Experten lädt die SPD Rheinau für Freitag, 29. März, um 19 Uhr, in den Gemeindesaal der evangelischen Versöhnungsgemeinde in der Schwabenheimer Straße 25 ein.

Unter dem Motto „Gemeinsam gestalten wir unseren Stadtteil“ kommen Themen, wie die Einrichtung eines Quartiermanagements oder die Frage, was mit dem Alten Relaishaus passiert zur Sprache.

„Die Rheinau ist ein lebens- und liebenswerter Stadtteil, in dem es sich nicht nur gut wohnen lässt, sondern auch die Infrastruktur für Gewerbe und Handel aber auch für Familien oder Senioren vorhanden ist“, sagt SPD-Stadtrat Thorsten Riehle: „Der Umbau des Rheinauer Bahnhofs, die Umgestaltung des Marktplatzes und der barrierefreie Ausbau des Karlsplatz sind große Projekte, die den Stadtteil weiter gestalten werden.“

Die SPD Rheinau wolle, so Riehle, gemeinsam mit den Bürgern, den Vertretern der Vereine, den Gewerbetreibenden und Kulturschaffenden, mit Verantwortlichen in Schulen und Kindergärten sowie mit den Vertretern der Kirchen und sozialen Einrichtungen darüber ins Gespräch kommen, wie Lösungen für die anstehenden Probleme aussehen könnten: „In fünf Themenbereichen wollen wir mit den Teilnehmern arbeiten und uns über die Anforderungen in unserem Stadtteil verständigen.“

In jedem Bereich könne man mit einer Stadträtin oder einem Stadtrat ins Gespräch kommen: zum Thema „Kultur für Alle“ Heidrun Kämper, zu „Kinder, Jugend, Bildung“ Lena Kamrad, zu „Soziale Stadt“ Ralph Waibel, zu „Sport & Freizeit“ Andrea Safferling, zu „Stadtteilentwicklung“ Thorsten Riehle.

Jeder hat die Möglichkeit, an maximal zwei Themenbereichen teilzunehmen. Am Ende werden die Ergebnisse im Plenum zusammengetragen, die Veranstaltung hat einen Zeitrahmen von 90 Minuten.

Eine Anmeldung wird telefonisch unter der Nummer 0621/2 93 20 90 erbeten. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.02.2019