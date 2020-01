Marktplatz-Umbau verzögert sich

Die Mitteilung ist ein sprichwörtlicher Paukenschlag: Auf dem traditionellen Rheinauer Neujahrsempfang am Wochenende gibt Baubürgermeister Lothar Quast bekannt, dass der Umbau des Rheinauer Marktplatzes – anders als bisher geplant – nicht im Frühjahr beginnen kann (wir haben es gemeldet). Die Reaktionen von Politikern und Bürgern: Gelassenheit, ja Zustimmung.

Das ist erstaunlich angesichts der Vorgeschichte dieses Projektes, das auf der Rheinau seit Jahren diskutiert wird. In einem langen Prozess unter Beteiligung von Bürgern wird schließlich ein Konzept erarbeitet, das auch vom Gemeinderat beschlossen wird – samt der Finanzierung in Höhe von stolzen 2,8 Millionen Euro. Im Frühjahr 2020, so wird das gesamte Jahr 2019 über kommuniziert, soll der Umbau beginnen.

Probleme deuten sich früh an

Doch bereits in der Bezirksbeiratssitzung am 4. Dezember deuten sich Probleme an. Nicht nur, dass der Ersatzstandort für den Wochenmarkt umstritten und damit noch nicht definitiv ist; auch der Baubeginn bleibt trotz mehrerer Nachfragen unklar. „Im Sommer“ ist die einzige Angabe, die damals vom Fachbereich Tiefbau zu vernehmen ist. Derzeit sei man überhaupt erst an der Ausführungsplanung, danach müssten die Ausschreibung sowie die Vergabe des Auftrages an eine Baufirma erfolgen, heißt es in jener Sitzung.

Am 11. Januar in der Festrede von Baubürgermeister Lothar Quast dann der Paukenschlag, auch wenn der Polit-Profi die Mitteilung über die Verzögerung in die Mitteilung kleidet, wonach das Stadtteilfest auch 2020 auf seinem angestammten Platz verbleiben kann – und dafür in der voll besetzten Kirche sogar noch Beifall erhält. Über die Gründe gibt Quast keine Auskunft: „Seit dem 1. Januar gehört der Fachbereich Tiefbau nicht mehr zu meinem Dezernat“, erläutert er in seiner Rede.

In dem nun zuständigen Dezernat fragt der „MM“ nach und erhält die Auskunft: Die Vergabe der Fachplanungen für das Wasserspiel benötige mehr Zeit als ursprünglich geplant. Auch die Auswahl der Materialien und Ausstattungselemente stelle einen großen Aufwand dar.

Doch wann und wie geht es weiter? Die Vergabe der Bauleistungen soll im Sommer diesen Jahres erfolgen. „Voraussichtlich Anfang September“, so teilt das zuständige Dezernat mit, könnten die Arbeiten beginnen und etwa ein Jahr dauern.

Wer nun mit einem Aufschrei von Stadtteilvertretern und Bürgern rechnet, weil die Umgestaltung des wichtigsten Platzes in ihrem Stadtteil noch nicht startet, der sieht sich getäuscht. „Dass sich Planungen verzögern, ist der immens großen Zahl an Bauvorhaben in der Stadt geschuldet“, äußert Thorsten Riehle (SPD) Verständnis: „Die wenigen Monate im Fall des Marktplatzes gehen aus meiner Sicht in Ordnung.“

Vor allem verweist er auf den positiven Effekt, wonach das Stadtteilfest 2020 noch auf seinem angestammten Platz stattfinden kann: „Das war ein Wunsch der neuen Verantwortlichen, damit sie nicht bereits im zweiten Jahr vor der Frage stehen, was nun passiert.“

„Ich begrüße dies ausdrücklich“, meint auch AfD-Stadtrat Jörg Finkler zur Verschiebung. Und er begründet dies vor allem mit den positiven Auswirkungen auf das Stadtteilfest.

Kritischer sehen Grüne, CDU und ML die Sache. „Eine Verschiebung um nur wenige Monate bis Juli 2020 erscheint uns inhaltlich tragbar, sofern für einen Baubeginn im Sommer mittlerweile rechtsverbindliche Verträge abgeschlossen werden konnten“, mahnt Elke Zimmer (Grüne). Sie sagt aber auch: „Wir werden deutlich machen, dass uns eine zügige Bauumsetzung wichtig ist.“

„Nach dieser Überraschung werden wir uns den genauen Zeitplan vorlegen lassen und regelmäßig nachfragen“, sagt auch CDU-Fraktionschef Claudius Kranz an. „Wir werden keine weitere Verzögerung akzeptieren“, mahnt ML-Stadtrat Holger Schmid und kündigt eine Anfrage der ML im Gemeinderat an.

Was wird aus Stadtteilfest 2021?

Wo mögliche Gefahren für das Projekt lauern, darauf weist Thorsten Riehle hin: nämlich, „wenn sich auf die Ausschreibung keine Baufirma melden oder finanzielle Forderungen stellen würde, die deutlich über das vorgegebene Budget hinausgehen würden. Dann sind wir als Stadträte gefragt, ob wir gemeinsam das Budget erhöhen.“

Eine Hoffnung äußern alle Stadträte: „Bei einer Bauzeit von knapp einem Jahr, kann man davon ausgehen, dass der Marktplatz zum Start des Stadtteilfestes im Jahr 2021 fertig sein wird“, glaubt Jörg Finkler. „Wenn man den Umbau jetzt zeitlich so plant, dass der Umbau zum Stadtteilfest 2021 eingeweiht wird, ist die Verschiebung positiv“, meint auch Claudius Kranz.

Doch diese Hoffnung kann sich nicht erfüllen: Die Stadt „geht derzeit von einer ca. einjährigen Bauzeit aus“, schreibt das zuständige Dezernat. Das bedeutet: Abschluss im September 2021 – wenn es wirklich im September diesen Jahres losgeht.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.01.2020