Maschendrahtzaun am See empört Anwohner

Ärger rings um den Rheinauer See: Der Betreiber der Wasserski- und Wakeboardanlage beklagt, dass sich die Badegäste am städtischen Strand nicht an die Corona-Regeln halten (wir berichteten) und außerdem die Grenze zwischen seinem Bereich (Peter Lindenberger gehören 83 Prozent des Sees) und dem städtischen Badestrand (17 Prozent) missachteten und noch dazu auf seinem Gebiet täglich Einbrüche, Hausfriedensbrüche, Sachbeschädigungen, Vandalismus und weitere Straftaten begingen. Um die Eindringlinge vom städtischen Nordostufer abzuwehren, hat Lindenberger auf der Nordseite des Sees einen übermannshohen Maschendrahtzaun hochgezogen, der zusätzlich im unteren Bereich mit einer Stacheldrahtrolle gesichert ist. Das empört die Anwohner.

„Nicht akzeptabel“

„Man gewinnt den Eindruck, als sei der See – ehemals als Naherholungsgebiet gepriesen – ein Hochsicherheitstrakt“, beklagte Gerhard Ehlich. Das sei weder nachvollziehbar noch akzeptabel, zumal die Stacheldrahtrolle eine Gefährdung für die Allgemeinheit, insbesondere für Kinder, darstelle, erklärte Martin Simon: Es handele sich auch um Natodraht. Die Widerhaken seien scharf und könnten schwere Stich- und Schnittverletzungen verursachen. Fredy Rüttimann bezweifelte zudem die Rechtmäßigkeit des Zauns, „weil es sich hier um ein Landschaftsschutzgebiet handelt“ und weil der Zaun seiner Ansicht nach auf der städtischen Grünfläche steht.

Dazu erklärte Lindenberger: „Der Stacheldraht ist nur dann gefährlich, wenn man durch den Maschendraht greift“. Der Zaun diene dem Schutz der Fischerei in dem Bereich. Grundstücksgrenze sei der mittlere Wasserstand – im Moment hätten sie Niedrigwasser. Eine Einwilligung der Stadt habe er nicht eingeholt. Früher habe hier auch ein Zaun gestanden. Dieser sei niedergerissen worden. Die Stadt unternehme nichts gegen die Rechtsverletzungen. Eine Beendigung der Rechtsverletzungen ist seiner Ansicht nach „nur durch die Schließung dieses Skandal-Strandes geschehen, nach dem Vorbild vieler Umland-Gemeinden“. Auf Nachfrage erklärte die Stadt (Dez. I): Grundsätzlich ist der See als Badegewässer zugelassen. Der Fachbereich Sicherheit und Ordnung hat bereits wiederholt Schwerpunkteinsätze am Rheinauer See durchgeführt. Es handelt sich hierbei um Kontrolleinsätze in Bezug auf die Grillregelungen und sonstige Ordnungsstörungen, Parkverstöße sowie die Einhaltung der Regelungen der Corona-Verordnung. Massiv unterstützt wurde und wird der Fachbereich durch Kräfte des Polizeipräsidiums Mannheim, die ebenfalls an heißen Wochenenden intensive Präsenz zeigen. Bei Einbrüchen, Hausfriedensbrüchen, Sachbeschädigungen, Vandalismus und Ähnlichem handelt es sich um Straftatbestände. Deren Verhinderung liegt in der originären Zuständigkeit der Landespolizei.

Polizei erhöht Präsenz

Dazu erklärte das Polizeipräsidium: „Das Polizeirevier Neckarau bearbeitet aktuell zwei Delikte im Zusammenhang mit der Wasserski-Anlage am Rheinauer See, die als Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Mannheim anhängig sind. Es handelt sich hierbei um einen besonders schweren Fall des Diebstahls und um einen Hausfriedensbruch. Hinsichtlich der Einfriedung des Wasserski-Areals wurde die Stadt Mannheim bereits durch das zuständige Polizeirevier Neckarau informiert und Lichtbilder zugesandt. Die Stadt Mannheim ist unseres Wissens nach bereits in der Angelegenheit aktiv.“ Der Fachbereich Klima, Natur und Umwelt überprüft derzeit, ob die Errichtung des Zauns rechtmäßig ist.

Die Polizei selbst hat auf die Vorfälle am Rheinauer See reagiert und anlassbezogen ihre Präsenzmaßnahmen erhöht, beispielsweise durch vermehrte Fußstreifen.

