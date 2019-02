„Mehr als nur eine Haltestelle“

Nach dem Umbau des Bahnhofs im Süden der Relaisstraße, der im vergangenen Jahr abgeschlossen werden konnte, und der Umgestaltung des Marktplatzes, die im März 2020 beginnt, kommt die Rheinau in Kürze in den Genuss eines dritten Projektes zur Modernisierung ihrer Infrastruktur. Im Jahr 2021 soll der Verkehrsknotenpunkt Karlsplatz umgebaut werden. „In zweieinhalb Jahren wird es dort so aussehen wie auf den Plänen“, so Erster Bürgermeister Christian Specht am Dienstagabend auf einer Info-Veranstaltung zu diesem Thema im Nachbarschaftshaus.

„Und das ist mehr als nur der Umbau einer Haltestelle“, macht der für den Nahverkehr zuständige Dezernent klar: „Die Bahnlinie, die am Karlsplatz endet – oder beginnt, wie es die Rheinauer sehen würden, die betrifft nicht nur die Rheinau“.

Endpunkt einer wichtigen Linie

Diese Linie sei ein Herzstück des ÖPNV in Mannheim: vom Süden des Hauptbahnhofes im Glückstein-Quartier vorbei an John Deere und der Hochschule Mannheim bis auf die Rheinau. 5,3 Millionen Euro lässt sich die Stadt den Umbau kosten, wobei allerdings drei Millionen von Bund und Land kommen.

Zentrales Ziel der Maßnahme ist die Barrierefreiheit. „Und damit sind nicht nur Menschen mit Rollstuhl oder Rollator gemeint“, macht Specht klar: „Das gilt auch für Eltern mit Kinderwagen oder Berufstätige, die es eilig haben.“ Auch ein barrierefreies WC soll errichtet werden.

Zweite Vorgabe: Die Bahnsteige müssen länger werden, denn hier sollen auch die neuen, 60 Meter langen Bahnen halten können. Zu diesem Zweck wird der Karlsplatz um zwölf Meter in Richtung Stadt vergrößert. Dadurch entsteht ein Bahnsteig, der fortan 55 Meter lang ist. Die Busse halten direkt an diesem Bahnsteig. „Dadurch verringert sich die Umsteigezeit“, erläutert Specht.

Raum für Fahrräder

Doch auch ein weiterer zukunftsträchtiger Verkehrsträger wird hier künftig seinen Platz haben: So werden 36 Fahrradstellplätze errichtet, und zwar überdacht, „gegen Regen geschützt“, wie Specht versichert. Möglicherweise wird sogar eine Radverleihstation errichtet.

Die neuen Angebote brauchen natürlich Platz, und so wird der Verkehrsknoten vergrößert – zu Lasten des Individualverkehrs, sprich des Autos. Und das in verschiedener Weise und sehr bewusst. „Bisher entspricht die Verkehrssituation der Denkweise der 1970er Jahre von der autogerechten Stadt“, betont Planer Herbert Kritzer. „Das gilt vor allem für die Auffahrt von der B 36 aus.“

Diese wird daher völlig verändert: Künftig gibt es keine Einfädelspur, sondern die Auffahrt endet senkrecht zum Kreisverkehr. Die Fußgängerbereiche der Zufahrtsstraßen werden in Richtung Karlsplatz vergrößert: jener der Relaisstraße um acht Meter, der des Rheinauer Rings um fünf. Das alles hat das Ziel, den Straßenraum zu verengen, um so zu schnelles Fahren zu erschweren.

Und wo überqueren die Schulkinder die Straße? Sie sollen von der Wachenburgstraße auf den Fahrbahnteiler, auf dem heute das Drais-Denkmal steht, und von dort auf den Karlsplatz. Damit sie nicht, wie heute, vom Ende der Wachenburgstraße direkt auf den Platz rennen, wird dort ein massiver Zaun erstellt.

Aber: Wo soll dann das Drais-Denkmal stehen? Auf der kleinen Verkehrsinsel in der Wachenburgstraße ist klein Platz mehr dafür. Vorschlag der Verwaltung: auf dem vergrößerten Bereich vor der Tankstelle. Bürgermeister Specht lässt darüber auch gleich abstimmen. Bei einer Gegenstimme und vier Enthaltungen sind alle Anwesenden dafür.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019