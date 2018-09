Mit Augenmaß und Treffsicherheit zum Sieg

Einen erfolgreichen Start für die Freunde des Boule-Spiels in Rheinau gab es beim ersten Boule-Turnier für Jedermann auf den neu hergerichteten Bahnen auf dem Gelände des WSC Mannheim Rheinau See. Zwölf „unermüdliche“ Boule-Begeisterte begrüßte das Team um den Betreiber der Wasserski- und Wakeboardanlage am Rheinauer See, Peter Lindenberger, am frühen Samstagmorgen, bevor die Gruppen festgelegt wurden. Vier Runden wurden gespielt, bevor die acht Besten für das Finale feststanden. Die Entscheidung folgte nach dem K. O.-System. Nach spannenden „Kugel-Wechseln“ hieß der Sieger dann: Tobias Braun.

Unter den Spielern war auch Sascha Wagner. Der Ligaspieler der Allstars Rhein-Neckar spielte 2010 sogar in der Bundesliga. Der 29-Jährige zeigte sich begeistert von dem Turnier: „Dabei geht es nicht um den Gewinn, sondern um den Spaß und dass man dabei neue Leute kennenlernt.“

Das gefiel auch dem früheren Eishockey-Crack Paavo Braun. „Boule ist ein Sport, den jeder machen kann, ist für mich Entspannung pur und macht Spaß“, sagte der 33-Jährige. Der Wunsch nach einer Wiederholung wurde noch geäußert, bevor die anschließende Party am See begann. Es kamen noch rund 30 weitere Gäste zum geselligen Beisammensein bei Musik, Speis und Trank.

Peter Lindenberger berichtete: „Das hier war früher schon mal eine Boule-Anlage unter dem Dach des WSC.“ Dieser habe auch mal eine Boule-Abteilung mit circa 25 Mitgliedern zusammengestellt gehabt: „Die spielten sogar mit zwei Mannschaften in der Liga. Doch die Mitglieder haben sich 2011 getrennt.“ Die 2007/2008 angelegte Boule-Anlage lag seitdem brach und wurde vom WSC als Logistik-Center genutzt für die Veranstaltung „Wake to Snow“: „Es gab zwei Ansätze die Boule-Anlage wiederzubeleben, zum einen war da das Interesse der Gäste, wieder Boule zu spielen und zum anderen, das Gelände für ,Wake to snow‘ zu nutzen – als Eisstockbahn mittels eines textilen Schneebelages als weitere Attraktion.“

Zwischen Badegästen gespielt

Die Idee, die Boule-Bahnen wieder herzurichten, hatten Mark Lutz und Robby Chruney. Beide sind begeisterte Boule-Spieler, die ihrem Hobby am Rheinauer See frönten. Dort wurden in den vergangenen Jahren auch Turniere ausgetragen. Meister dieses Jahr war Robby Chruney. „Doch die Situation am Ufer des Sees war nicht optimal“, berichtetet Lutz. Sie hätten im Sand zwischen den Badegästen gespielt: „Das war sehr beengt und man störte sich gegenseitig .“ Er und Chruney haben ihre Idee, die alten Boule-Bahnen des WSC wiederherzurichten, an das Team um Peter Lindenberger herangetragen. Und die haben die Idee gern aufgegriffen. Doch es war nicht einfach, die alten Boulebahnen wieder bespielbar zu machen.

Das Gelände war durchsetzt von Wurzelsprossen und begann eine Wiese zu werden. In den beiden letzten Augustwochen haben Lutz und Chruney, unterstützt von Freunden, damit begonnen, Wurzeln und Baumsprossen zu entfernen. Sie haben den Kies rausgesiebt, den Boden verdichtet und die drei Bahnen angelegt. Viele Arbeitsstunden haben die beiden Idealisten und ihr Freundeskreis in die Platzgestaltung investiert und auch die Hütte auf dem Gelände entkernt.

Davor war beim Turnier eine Bar zur Versorgung von Spielern und Gäste aufgebaut. „Leute, die während des Turniers vorbeigelaufen sind, haben gesagt, dass sie mitgemacht hätten, wenn sie davon gewusst hätten“, sagte Lutz. Einige hätten sich gleich für das nächste Mal angemeldet. „Ob aus der Initiative wieder ein Verein entsteht, ist noch dahin gestellt“, meinte Lindenberger. Und Lutz ergänzte: „Man muss einfach Geduld aufbringen, das Beste ist Mundpropaganda.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018